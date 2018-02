Magyar lányokat futtatott egy bűnszervezet Berlinben

A hat közül négy vádlottra fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség.

Hat embert vádolt a Hevesi Járási Ügyészség minősített kerítés bűntettével – írta meg a heol dr. Szalóki Zoltán megyei főügyész kedden kiadott sajtóközleménye alapján. A terheltek közül többen előzetes letartóztatásban várják a büntetőeljárás folytatását.

Az ügy előzményeként a megyei ügyészi szervezet irányítója közölte: az elsőrendű vádlottat korábban már erőszakos bűncselekmények miatt hosszabb időtartamú szabadságvesztés-büntetéssel sújtották, ráadásul kitiltották Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. A fegyintézetből való kiszabadulása után, két éve Átányba települt át a famíliájával. Persze, a megyénkbeli községben is folytatta a bűnözői életmódját. Testvérével, a másodrendű terhelttel megismerkedett az ügyben harmadrendű vádlottként szereplő, Berlinben már előzőleg is prostituáltként működő nővel. Hamar eldöntötték, hogy magyar lányokat futtatnak a német fővárosban, s így keresnek minél több pénzt.

A vád szerint hazánkban legalább tizenkét hölgyet szerveztek be. A vádirat azt tartalmazza, mindannyian önként vállalták, hogy a testüket áruba bocsátják.

Berlinben a terheltek „ellenőrzése” alatt tartott Kurfürstrasse lett a fő terepük, ahol a szexuális szolgáltatásaikat kínálták. Miután a vádlottak kivitték a nőket, azoknak nagyon szigorú szabályok alapján kellett élniük és „dolgozniuk”.

Futtatóik – az átányi fivérek – szinte méterre megszabták, melyik utcaszakaszra, hová kell kiállniuk a bájaikat mutogatva. Azt is megmondták a lányoknak, hogy mikor kezdjék és fejezzék be prostitúciós tevékenységüket, milyen szolgáltatásért mekkora összeget kérhetnek el, s még arra is utasítást kaptak, hogy az egyes fizetős együttlétekre mennyi időt szánjanak. A felügyeletük mindvégig rendkívül szoros volt. A napi bevételükből „leadót” fizettettek velük a szervezők. Az ősi foglalkozást űző szebbik nembeliekről külön is gondoskodott a negyedrendű vádlott, egy 36 esztendős férfi, aki ellátta a napi teendőket, tehát takarított a lányok szállásán, főzött és mosott rájuk.

A vádirat megfogalmazása szerint 2017 júniusáig összességében legalább 225 ezer eurót – mostani árfolyamon több mint 71 millió forintot – keresett az egész bűnszervezet. A nyomozás során kiderült, hogy egyebek között ebből vásárolta meg az elsőrendű terhelt az átányi lakóházát, s rokonaival közösen több nagy értékű luxus gépkocsit.

A vizsgálat befejezését követően a Heves Járási Ügyészség a német fővárosban ügyködő négy terheltet – köztük egyeseket mint többszörös visszaesőket – tizenkét rendbeli, folytatólagosan és üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett kerítés bűntettével, ugyanakkor az első- és másodrendű vádlott itthon maradt élettársait, az ötöd- és hatodrendű terheltet kitartottság bűntettével vádolja. A vádhatóság négy vádlottra fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a bíróság egyeseket sújtson részleges vagyonelkobzással. Az élettársak esetében szankcióként próbaidőre felfüggesztett börtönt, továbbá pénzbüntetést kér az ügyészség a vagyonelkobzáson túl.