Szijjártó Péter arról számolt be közösségi oldalán, hogy Izrael Bahreinnel is normalizálja diplomáciai kapcsolatait. A megállapodást kedden írják alá Washingtonban, az eseményre pedig meghívták a magyar külügyminisztert is.

Szijjártó Péter bejegyzése: Újabb jó hír érkezett a Közel-Keletről. Az Egyesült Arab Emirátusok után ezúttal Bahreinnel normalizálja diplomáciai kapcsolatait Izrael. Amióta a Fehér Ház elkészítette a térség stabilizálására vonatkozó menetrendet, ez már a második fejlemény, ami azt igazolja, hogy az eddigi béketervek közül ez a legjobb és ez kecsegtet a legtöbb eséllyel arra, hogy végre béke legyen a Közel-Keleten. Jár tehát a nagyrabecsülés az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Izrael miniszterelnökének valamint az emirátusoki és a bahreini külügyminisztereknek, akik személyesen is nagyon sokat tettek ezen megállapodások létrejöttéért. Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket, és továbbra is kiállunk a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett. A diplomáciai kapcsolatok normalizálásáról szóló történelmi megállapodást kedden írják alá Washingtonban, a Fehér Ház kertjében. Megtisztelő, hogy az éjjel érkezett meghívó értelmében Magyarország külügyminiszteri szintű képviseletére számítanak. Újabb jó hír érkezett a Közel-Keletről. Az Egyesült Arab Emirátusok után ezúttal Bahreinnel normalizálja diplomáciai… Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. szeptember 12., szombat