Magyarország újra megfékezheti a járványt, de a küzdelem nem ért véget

Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány második hullámának megindulásával nyilvánvalóvá tette, hogy az emberéleteket és a munkahelyeket egyaránt óvni kell, valamint az ország működőképességét – meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett – fenn kell tartani. A védekezési stratégia ennek megfelelően az általános higiéniás, távolságtartási és maszkviselési szabályok követésére fókuszál.

A Századvég megvizsgálta, hogy a magyar lakosság hogyan vélekedik a járvány terjedésével, és az ezzel összefüggő védelmi intézkedésekkel kapcsolatban.

A kutatás alapján kijelenthető, hogy a magyarok reálisan ítélik meg a járványhelyzet súlyát. A megkérdezettek 81 százaléka aggasztónak gondolja a koronavírus terjedésének problémáját, és mindössze a 18 százalékuk fogalmazott meg eltérő álláspontot. Ezzel összefüggésben a válaszadók 52 százaléka véli úgy, hogy saját környezetében a járvány terjedése stagnál, míg a 37 százalékuk a fertőzések ütemének gyorsulását tapasztalja. Azoknak az aránya, akik szerint a koronavírus terjedése lassul vagy megállt, mindössze 7 százalékra tehető.

Eredményes a védekezés

Megállapítható, hogy a magyar lakosság hazánkat az eredményesen védekező országok közé sorolja. A felmérés rámutat, hogy a megkérdezettek 60 százaléka elégedett azzal, ahogy a kormányzat a koronavírus-járvány által előidézett helyzetet az eddigiekben kezelte, ezzel szemben a 38 százalékuk elégedetlenségét fejezte ki. Ezzel párhuzamosan általános bizakodás figyelhető meg a járvány második hullámának megfékezése kapcsán. A válaszadók 71 százaléka szerint a járványhelyzet ugyan nehéz, viszont Magyarországnak újra sikerülni fog megállítani a koronavírus térhódítását, és pusztán a 25 százalékuk látja úgy, hogy a járvány elszabadult.

Mivel hazánk tavasszal sikeresen tudta lassítani a járvány terjedését, és így lehetőség nyílt az egészségügy felkészítésére, a második hullám idején a védekezési stratégia is átalakult. Ez utóbbi kapcsán társadalmi konszenzus látszik körvonalazódni. A kutatás rávilágít ugyanis, hogy a megkérdezettek 95 százaléka egyetért azzal, hogy a gazdaságnak működnie kell, illetve hagyni kell dolgozni a magyar embereket, míg a 4 százalékuk ellenzi ezt.

Ezzel párhuzamosan a válaszadók több mint háromnegyede (77 százaléka) úgy gondolja, hogy a maszkviselés betartatása, a tesztek, valamint a fertőzöttek megfelelő nyomon követése, majd karanténba helyezése a legfontosabb elemek a védekezés során, és mindössze a 17 százalékuk véli indokoltnak további korlátozások, illetve szigorítások bevezetését.

Ugyanakkor a magyarok 73 százaléka szerint szükség lenne még szigorúbb higiéniás szabályok meghozatalára és ezek következetes ellenőrzésére, míg a 25 százalékuk nem tartja indokoltnak ezt a lépést. Azoknak az aránya, akik kijárási korlátozás bevezetését, az oktatási intézmények bezárását, valamint a gazdaság leállítását támogatják 16 százalékra tehető, ezzel szemben a megkérdezettek 81 százaléka nem ért egyet az említett intézkedések bevezetésével.

Fontos a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartása

A felmérés arra is rámutat, hogy a Magyarországon tapasztalható járványhelyzetért a maszkviselési és távolságtartási szabályokat megszegő személyeket a megkérdezettek 86 százaléka, míg a szóban forgó előírásokat be nem tartató intézményeket, üzleteket, szolgáltatókat 77 százalékuk véli felelősnek. Ezzel szemben a 12 illetve 20 százalékuk szerint e személyek és intézmények felelőssége nem állapítható meg ebben a kérdésben. Ezen felül a magyarok 70 százaléka szerint a kialakult járványhelyzetért a koronavírust külföldről behurcolók is felelőssé tehetők, míg a 28 százalékuk ellenkező álláspontra helyezkedett.