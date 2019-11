Második gazdaságvédelmi akciótervet kíván elfogadni a kormány

Várhatóan öt százalék körül alakul a magyar gazdaság idei növekedése – mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely kiemelte: még nem áll minden adat a rendelkezésre, de

a növekedési érték az Európai Unióban akár a legjobb is lehet.

Ugyanakkor jelezte, Magyarország nem független az Európai Unió más tagállamainak gazdaságától. A magyar külkereskedelem közel 80 százaléka az unió tagállamaival zajlik, és a jelentős hatással bíró német növekedés erősen mérséklődött az elmúlt években.

Azért, hogy a negatív gazdasági folyamatok a lehető legkisebb hatással bírjanak hazánkra, és a magyar gazdaságot a recesszió közeli állapottól megóvják, második gazdaságvédelmi akciótervet kíván a kormány elfogadni a következő év legelején – jelezte a miniszter. Ennek konkrét intézkedéseiről nem tudott tájékoztatást adni.

Gulyás Gergelyt kérdezték Jakab Péter (Jobbik) előző napi parlamenti akciójáról, amikor elfoglalta a kormányfő székét és többszöri felszólítás ellenére sem akarta elhagyni azt. A tárca vezetője – aki a Fidesz országgyűlési képviselője is egyúttal – úgy reagált:

a gyermekek jogairól szóló napot néhányan összekeverték a gyermeknappal. Úgy tűnik, az ellenzék egy jó részének a parlamentben gyermeknapot is tartani kell, amikor külön bemehetnek és bármelyik székbe beülhetnek

– mondta. Azt, hogy Jakab Péter akciója a parlamenti fegyelmi jog szempontjából mit jelent, az Országgyűlés hivatott eldönteni – tette hozzá.

A házszabály szigorítása

A minisztert kérdezték arról is, hogy 24 órája folyik a parlamentben az országgyűlési törvény, illetve a házszabály szigorításának vitája. Szavai szerint 24 óra elteltével valószínűleg az ellenzék újat mondani már nemigen tud. Kijelentette: a mostani szabályozás semmilyen új fegyelmi vétséget nem emel be, azt büntetik, ami eddig is büntetendő volt. Amit egy munkahelyen senkinek nem engednek meg, az a magyar Országgyűlésben sem megengedhető – jelentette ki Gulyás Gergely, aki kitért arra is, hogy az Európa számos országában a szabályozás jóval szigorúbb.

Közlekedés

A miniszter megerősítette, nem támogatják a dugódíj bevezetését, a vonatkozó elképzelések kidolgozatlanok, és aggodalomra adnak okot. Ez „Demszky-korszak hagyatéka”, és az új főpolgármesternek kell eldöntenie, mit tesz vele. A dízelautók esetleges kitiltásáról a fővárosból, azt mondta: több egyeztetést javasolt Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogy azok a nyilatkozatok, amelyeket már ő maga is cáfolt, saját helyetteseitől ne hangozzanak el újra és újra.

Atlétikai stadion

Arról, hogy az atlétikai stadion ügyében, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke népszavazást helyezett kilátásba, azt mondta: mindenki szabadon élhet a véleménynyilvánítás jogával. Azért nincs sok értelme, mert ebben a kérdésben legkésőbb decemberig dönteni kell. Ha ez a döntés nem születik meg, akkor a világbajnokságot nem lehet itt megrendezni. A kormány szándéka világos, támogatják a vb megrendezését – rögzítette a miniszter. Budapest legnagyobb zöldberuházásáról van szó, 44 hektáron – emlékeztetett Gulyás Gergely, hozzátéve: a rendezés az országnak és a fővárosnak egyaránt érdeke.

Zaklatási ügy

Gothár Péter, a Katona József Színház rendezőjének zaklatási ügyéről azt mondta: első körben teljes körű kivizsgálásra van szükség. Meg kell nézni, hány ember esett zaklatás áldozatául, és mindent meg kell tenni, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő.

„A balliberális kulturális oldalon nem először szembesülünk azzal, hogy a legérzékenyebb kérdésekben a szavak és a tettek egymással szemben állnak”

– mondta. Jelen esetben legalább egy éve tussolnak el egy olyan ügyet, amiről tudomása volt sokaknak – közölte. A rendező Kossuth-díjának elvételére vonatkozó felvetésre azt mondta: a díj-visszavonásokkal óvatos, először nézzék meg, hogy van-e erre egyáltalán törvényes lehetőség, amit egyébként visszamenőleg megteremteni nem lehet. A miniszter szerint a díjakat úgy kell adományozni, hogy a díjazott utána erre ne váljon méltatlanná.

Borkai-ügy

A Borkai-ügyben nyilvánosságot látott zsarolásról azt mondta: a magyar belpolitikai élet végtelenül eldurvult, ma már nemcsak meg lehet zsarolni politikusokat, hanem pártpolitikusok, korábbi jelöltek is megengedik ezt magunknak. Jelen esetben a DK egyik korábbi képviselőjelöltjéről van szó – jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: a hatóság részéről teljes körű kivizsgálást és felderítést várnak.

A Mátrai Erőművek kapcsolatban elmondta: az erőmű nem veszteséges, hanem nyereséges. Az ellenőrzések az erőműnél állandóak és folyamatosak, az adatok alapján egyszeri esemény volt a határérték-túllépés a napokban, azóta semmilyen rendellenesség nem tapasztalható, semmilyen határérték-túllépést nem mérnek.

Egy a közigazgatási bíráskodásra vonatkozó kérdésére kijelentette: az a kérdés, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog csak a polgárokat vagy az állami szerveket is megilleti-e.

Arra a felvetésre, hogy pedagógushiány van-e Magyarországon, közölte: az OECD adatai alapján összességében nincs pedagógushiány. A kormány érdeke is, hogy az oktatási rendszer működjön, és ennek érdekében bárkivel együttműködik.

A kormányhivatali létszámhiányról csak Budapesten és Pest megyében lehet beszélni, és itt is sokat tettek azért, hogy ez a helyzet orvosolható legyen – jegyezte meg.

Lázár János dohányzás visszaszorítását célzó javaslatát a kormány nem tárgyalta – jelezte egy másik kérdésre. Hozzátette: a kormány álláspontja, hogy a józan ész határain belül mindent meg kell tenni a dohányzás visszaszorítása érdekében. Azt ugyanakkor megjegyezte, hogy egy saját tulajdonú autóban nehéz megtiltani a dohányzást.