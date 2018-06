Megalakult az új szlovén parlament pénteken, a 90 képviselő letette hivatali esküjét, majd Matej Tonin személyében megválasztották az ideiglenes házelnököt.

Mivel a kormánykoalíciós tárgyalások még folynak, a pártok abban állapodtak meg, hogy a képviselőház munkájának folytatása érdekében ugyan megválasztják a házelnököt, de ő csak a koalíciós tárgyalások lezárásáig vezetheti a parlament munkáját, illetve ha olyan kormánykoalíció alakul, amely egyetért a házelnök személyével, akkor megmaradhat posztján.

Matej Toninnak, a jobbközép Új Szlovénia (NSi) elnökének megválasztásával jobb- és baloldali pártok is egyetértettek, így úgy tűnik, várhatóan nagykoalíció vezeti majd a kormányt is. A parlament új elnökét a balközép Marjan Sarec Listája (LMS), a Szociáldemokrata Párt (SD), a Nyugdíjaspárt (DeSUS), a Modern Közép Pártja (SMC), Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (SAB), valamint a házelnököt adó NSi képviselői támogatták. A kilencven parlamenti képviselőből nyolcvan támogatta, kilenc pedig ellenezte kinevezését.

Amennyiben a kormánykoalíciót is a fenti pártok alkotnák, az azt jelentené, hogy mindössze három párt kerülne ellenzékbe, a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette Szlovén Demokrata Párt (SDS), valamint a szélsőjobboldali Szlovén Nemzeti Párt (SNS) és a szélsőbaloldali Baloldal (Levica).

A ljubljanai parlament pénteki alakuló ülésén Borut Pahor köztársasági elnök együttműködésre szólította fel a képviselőket, és arra kérte őket, hogy erősítsék meg a demokráciába, az államba és a politikába vetett bizalmat. „Különböző emberek választottak meg minket, és különbözőképpen is gondolkodunk, de kötelességünk ezeket a különbözőségeket tiszteletben tartani és összehangolni” – fogalmazott az államfő.

Arról is beszélt, hogy a parlament alakuló ülését követően harminc napon belül meg kell bíznia valakit a kormányalakítással, ezt megelőzően azonban leül tárgyalni a frakcióvezetőkkel, hogy lássa, kit támogatnának. A választást megnyerő Janez Jansa korábban jelezte, ha már eleve nincs elég támogatója, akkor nem is kísérli meg a kormányalakítást.

Borut Pahor kiemelte: nem akarja hosszan húzni az időt a jelöltállítással, ezért időben tárgyalni akar a pártok vezetőivel. Véleménye szerint a legjobb esetben is augusztus végére lesz új kormánya Szlovéniának.