Megállás nélkül érkeznek az illegális bevándorlók Olaszországba

Az aktivisták közleménye szerint a migránsok két, Szicília nyugati partjainál horgonyzó hajóra kerültek, ahol egyelőre karanténban maradnak a járványhelyzet miatt – írja a Magyar Nemzet.

🔴 #BREAKING

The disembarkation of all the people rescued by #OpenArms begins off the coast of #Trapani in Sicily. We transfer them to a ship where they will be confined. Finally, her odyssey at sea ends and #Libya is left behind. We hope the #EU treats them better. pic.twitter.com/i9yaAMDXWv

— Open Arms ENG (@openarms_found) November 14, 2020