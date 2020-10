Megérkezett az ügyészségre a feljelentés Hadházy ügyében

Hadházy Ákos a szerencsi időközi választás után elismerte, elhallgatta Bíró László korrupcióját.

A Magyar Nemzet értesülései szerint az ügyészségre már megérkezett, és tanulmányozzák azt a bejelentést, amit korrupciós bűncselekmény feljelentése elmulasztásának gyanúja miatt tett a közérdekű ügyekben tett bejelentéseiről ismert Tényi István. Az ügy nemcsak Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt, hanem az ellenzéki pártok vezetőit is érinti. Ahogyan lapunk is beszámolt róla, Hadházy Ákos a szerencsi időközi választás eredménye után közösségi oldalán buktatta le magát, miszerint tudott Bíró László korrupciójáról, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Ha Bíró nyert volna, nemcsak egy rasszista indulatú ember került volna be a parlamentbe, hanem egy olyan ember, aki elég egyértelműen

részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költötte 50 millió forint EU-s támogatás egy jelentős részét.”

A bejegyzésben az ellenzéki képviselő nyíltan elismeri, hogy bár a nyilvánosságnak nem, a baloldali pártvezetőknek jelezte a kétes ügyletet. Emiatt Tényi István feljelentést tett az ügyészségen.

Mivel Hadházy és az ellenzéki pártelnökök – Fekete-Győr András kivételével – hivatalos személyek, ezért a Büntető Törvénykönyv szerint korrupciós bűncselekmény észlelésekor feljelentési kötelezettségük van, így a hatósághoz kellett volna fordulniuk, amennyiben Hadházy Ákos valóban tájékoztatta őket a korrupció gyanújáról.

Borítókép: Hadházy Ákos független képviselő felszólal az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 13-án