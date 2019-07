Megrendezett akció lehetett a migránshajó kalandja (videó)

A valósnál jóval sötétebb képet festett a Sea Watch 3 fedélzetén uralkodó állapotokról az olaszországi Lampedusa kikötőjébe bejutni próbáló Carola Rackete. A német ARD televízió riportműsorából kiderül, hogy a migránshajón korántsem volt olyan drámai a helyzet, mint azt a kapitány az olasz hatóságokkal láttatni akarta.

Rackete ezután hétfőn azt javasolta, hogy az EU félmillió afrikai menekültet fogadjon be, ami már német és osztrák politikai körökben is kiverte a biztosítékot – áll a V4NA hírügynökség összefoglalójában.

Bár a kapitánynő az olasz hatóságokkal folytatott rádióbeszélgetésekben többször is kritikus állapotokról beszél, az ARD német közszolgálati televízió által készített riportműsor felvételeiből kiderül, hogy a hajón korántsem volt olyan drámai a helyzet, mint ahogy azt érzékeltették, életveszélyről pedig egyértelműen nem lehet beszélni.

Az interneten is elérhető az ARD Panorama című műsorának adása, amely HD minőségű felvételeken mutatja be Carola Rackete kapitány tevékenységét. A profi fotós által is kísért forgatás érdekes módon éppen a június végi, lampedusai törvénytelen kikötést örökíti meg.

Ha ezzel az volt a tévétársaság célja, hogy lejárassák a zárt kikötők elvét betartató Matteo Salvinit, nem arattak teljes sikert. Az ARD Sajtóklub vasárnapi adását promotáló Twitter-posztban a szakértő így fogalmaz:

„A Sea Watch-konfliktus csak erősebbé teszi Salvini belügyminisztert és megszilárdítja azoknak az uniós államoknak a szövetségét, akik nem kérnek Németország morális kioktatásából”.

Hat Christoph von Marschall vom @Tagesspiegel recht und hilft die Debatte um @seawatchcrew und Carola #Rackete am Ende Italiens Innenminister @matteosalvinimi, seine Zustimmungswerte zu verbessern? pic.twitter.com/qSBGN096ve — Presseclub (@ARD_Presseclub) July 13, 2019

Rackete nem állt meg itt és hétfőn már a Bild című német lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Európának – mivel a gyarmatosítások miatt történelmi felelőssége van – félmillió afrikai menekültet kellene befogadnia. Németország két tartományi belügyminisztere is úgy véli, hogy Rackete túllőtt a célon.

„Minden tiszteletem a hajótörötteké, de nem tudunk csak úgy befogadni félmillió gazdasági migránst, vagy olyan embert, aki a szegénység elől menekül” – reagált Joachim Herrmann, Bajorország belügyminisztere kedden a Bildben.

„Nem nyújthatunk további ösztönzést a migránsoknak, éppen hogy csökkenteni kell a számukat. Nem tudunk és nem is fogunk mindenkit befogadni. Aki mást állít, egyszerűen felelőtlen!”

– fakadt ki ugyanitt Peter Beuth, Hessen tartomány belügyminisztere.

Az osztrák zöldpárti Werner Kogler szerint középtávon beszélni kell a klímaváltozásról is, mint a menekülés okáról. Jelenleg azonban olyan migránsokról van szó, akik embertelen körülmények között megrekedtek Líbiában. „De ez ötvenezer, és nem ötszázezer ember”, mondta Kogler, aki az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága adataira támaszkodik. Szerinte ezt az ötvenezer embert azonnal ENSZ-védelem alatt álló táborokba kell vinni.