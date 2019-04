Megtiltanák a gyerekes családok kilakoltatását ellenzéki politikusok

Véleményük szerint az önkormányzatoknak kötelezettsége lenne megfelelő elhelyezést biztosítani a lakhatásukat elvesztő családoknak.

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek ellenzéki politikusok, amelyen törvénybe iktatnák a gyerekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásának tilalmát.

A kezdeményezésről Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke, Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, valamint Donáth Anna, a Momentum alelnöke és Misetics Bálint, A Város Mindenkié (AVM) csoport aktivistája közös sajtótájékoztatón számolt be szerdán, a Parlament előtt.

Az LMP és a Párbeszéd frakciója, illetve Szabó Szabolcs és Szél Bernadett független képviselők kezdeményezik, hogy a parlament még az április 30-án lejáró téli kilakoltatási moratórium vége előtt egy rendkívüli ülésen tűzze napirendre az AVM által kidolgozott törvényjavaslatot, amely megtiltaná a gyerekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatását – mondta el Misetics Bálint.

Kifejtette: amennyiben az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor a települési önkormányzatoknak kötelezettsége lenne megfelelő elhelyezést biztosítani a kilakoltatással fenyegetett vagy lakhatásukat elvesztett gyermekes családoknak, valamint az önkormányzati bérlakások és a lakáshiteles ügyek esetében már a lakáskiürítés bírósági elrendelésére se lenne lehetőség abban az esetben, ha az gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásához vezetne.

Hangsúlyozta: a kezdeményezés nem egy radikális reformjavaslat vagy utópikus elgondolás, hanem a „minimum minimuma”, hiszen emberi jogi, könyörületességi, humanitárius és civilizációs minimum, hogy gyermekes családokat ne tegyenek utcára.

Misetics Bálint csalódottságának adott hangot, mert elmondása szerint csaknem fél éve hiába várnak választ az ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ezért arra kérte a szaktárcát, hogy végre egyeztessenek az AVM-mel a törvényjavaslatról, az ellenzéki és kormánypárti parlamenti képviselőket pedig arra szólította fel, hogy támogassák a rendkívüli ülés összehívását és javaslat elfogadását.

Szél Bernadett, független országgyűlési képviselő hazugságnak nevezte, hogy tavaly a családok éve volt, hiszen – mint mondta – 2018-ban 3200 kilakoltatás történt. Úgy vélte: Orbán Viktor miniszterelnöknek csak a tehetős család a család, az nem, amelyet szétszakít a hajléktalanság vagy a szegénység.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke szerint Orbán Viktor „kilenc éve hazudik arról, hogy neki Magyarország az első”, hiszen ha valóban így lenne, akkor nem engedné meg, hogy gyerekek ezreit tegyék az utcára. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt három évben több mint 10 ezer családot lakoltattak ki, több százezer embert fenyeget most is kilakoltatás és 2,5 millióan élnek lakhatási szegénységben, miközbena kormány még saját alaptörvényét sem tartja be, hiszen nem törekszik arra, hogy mindenkinek emberhez méltó lakhatást biztosítson.

Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője szerint egy európai keresztény országban nem lehetne kérdés, hogy ki lehet-e lakoltatni elhelyezés nélkül gyermekes családokat. Hangsúlyozta: ha tartalmat akarnak tenni a „családok éve” szlogen mögé, akkor nincs más út a Fidesz előtt sem, minthogy támogassa a törvényjavaslatot.

Donáth Anna, a Momentum alelnöke arról beszélt, hogy az elhelyezés nélküli kilakoltatás nemcsak télen kegyetlenség, hanem az év bármely időszakában. Hozzátette: több ezer önkormányzati bérlakás áll üresen, miközben több mint 200 gyermeket emelnek ki évente a családjaikból, csak azért, mert szegények.