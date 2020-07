Méregdrága hotelekben szállásolják el az illegális bevándorlókat (videó)

Négy csillagos hotelekben, több milliárd fontért szállásolják el az Egyesült Királyságba látogató illegális bevándorlókat – jelentette legújabb oknyomozó anyagában Nigel Farage, a Brexit Párt elnöke. Farage arra kereste a választ, hogy vajon igazak-e a feltételezések, miszerint a Bromsgrove-i Hilton Hotelben, mely egy négy csillagos szálloda, tömegesen szállásolják el azokat a migránsokat, akik százasával érkeznek a szigetország partjaihoz.

Farage a nyomozásáról készült videóban arról beszél, hogy több helyit is megkérdezett, akik alátámasztják a feltételezést, továbbá kiderítette, hogy a hotelben nincs szabad szoba, nem lehet foglalni hónapokra előre sem, azonban egy lélek nincs a hallban és egy kocsi sem parkol előtte. Farage gyanúját az is igazolta, hogy a környező hotelekben mind voltak még szabad szobák, csak ebben az egyben nem – írja a V4NA Hírügynökség.

Személyes terepszemléjén azt is tapasztalta, hogy egyből ki akarták tessékelni a biztonságiak, akik a Serco Kft-nek dolgoznak, mely Farage elmondása szerint nemrég írt alá egy 2 milliárd fontos szerződést a következő 10 évre és elsősorban a közigazgatás számára biztosítanak humán erőforrásokat az egészségügy, a tömegközlekedés és a bevándorlási-hatóságok számára. Arra a következtetésre jutott, hogy

Már a Németországba érkező bevándorlókat sem minden esetben tömegszállásokon helyezik el. Az InfoMigrants számolt be róla, hogy mivel a járványhelyzet miatt átmenetileg csökken a menekült státuszú migránsok száma, a legtöbb község a szokásos tömegszállások helyett privát apartmanokba küldi a bevándorlókat. A menekült és migrációs hivatal (BAMF) közzétett adataiból az is kiderült, hogy ezek a bevándorlók lakhatásukat többségében „megfelelőnek vagy jobbnak” értékelik.

A járványhelyzet enyhülésével ugyanakkor újraindult az Európát célzó migráció. Ezt látjuk Olaszországban, ahol csak az elmúlt héten több mint ezer migráns ért partot. Luigi Di Maio külügyminiszter az EU-hoz fordult az ügyben segítségért. A politikus leszögezte, hogy erre a problémára azonnali uniós válaszra van szükség. Luciana Lamorgese belügyminiszter továbbra sem szólalt fel érdemben az ügy kapcsán, csak megjegyezte, hogy valóban aggasztó a helyzet, valamint bejelentette, hogy „szándékukban áll növelni a heti visszaküldések számát”.

Massive increase in the number of migrants arriving to #Italy. Here we can see that coastguard trying to stop a vessel from reaching the shores of #Sicily. The migrants ignore their commands and almost rams them. Welcome to Europe guys!Vid by @RadioSavana pic.twitter.com/rGYVAv9xDc

— BasedPoland (@BasedPoland) July 31, 2020