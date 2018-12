Mianmari nők ezreit kényszerítették házasságra Kínában

Több mint 7400 mianmari nőt kényszerítettek arra, hogy kínai férfival házasodjon össze 2013 és 2017 között – közölték pénteken egy frissen megjelent tanulmány szerzői.

A legtöbb nőt a házasság mellett gyermekvállalásra is kényszerítették – derült ki az amerikai Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health és a thaiföldi Kachin Women’s Association Thailand intézetek által publikált közös tanulmányból. Az írás tartalmaz egy felmérést is, amelyben több mint 400, Mianmar és Kína negyven különböző részén élő nő vett részt.

A Kínában évtizedekig, egészen 2015-ig érvényben lévő, „egy gyermek” politika következményeként az országban a férfiak lélekszáma 34 millióval haladta meg a nőkét, ez a népességbeli egyenlőtlenség az oka a szomszédos országokból származó nőkkel folytatott kereskedelemnek. Mianmar Kína egyik déli szomszédja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A konfliktusok, a földelkobzások, illetve a mianmari kormány által az ország határvidékein elkövetett további emberi jogsértései több ezer, dokumentumokkal nem rendelkező nőt taszítanak az emberkereskedők karjaiba, majd kényszerházasságba, amiből nem tudnak kimenekülni – fejtik ki a tanulmány szerzői. Hozzáteszik azt is, hogy a kényszerházasságba kerülő nők számos jogsértést szenvednek el, emellett pedig egyéb fizikai és pszichológiai veszélyeknek vannak kitéve.

A publikáció célja az, hogy felhívja a figyelmet a probléma kiterjedtségére, illetve a segítségnyújtási szolgáltatások szükségességére.

Az írás felkéri Mianmart a belső konfliktusok megszüntetésére, és arra, hogy biztosítson állampolgárai számára személyazonosító okmányokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek legálisan dolgozhassanak Kínában. A kínai kormányt pedig arra kérik, hogy a mianmari menekültek számára nyújtson biztonságos menedéket és humanitárius segítséget, hogy ezáltal csökkentse kiszolgáltatott helyzetüket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS