Mintegy 15 ezer felkelő támogathatja az újabb szíriai török offenzívát

Mintegy 15 ezer török támogatású szíriai felkelő áll készen arra, hogy részt vegyen Törökország közelgő, legújabb offenzívájában az amerikai támogatású kurd milícia, a Népvédelmi Erők (YPG) ellen – közölte az Ankara támogatta lázadócsoportok többségét magában foglaló, úgynevezett Nemzeti Hadsereg ernyőszervezet szóvivője.

Jusszef Hamúd őrnagy hozzátette: egyelőre nincs kitűzött időpontja a tervezett offenzívának, amelyet két irányból, török és szíriai területről indítanának meg. „A csatát egyidejűleg, több frontról indítják meg. Manbídzsból, Tell-Abjadból és Rasz ar-Rajnból” – mondta. Az utóbbi városok a török határon, az Eufrátesz folyó kurd ellenőrzésű keleti oldalán fekszenek, mintegy 200 kilométer van köztük.

Az őrnagy hozzátette: a támadás Törökországból néhány nappal korábban kezdődhet meg, mint a szíriai területen indítandó offenzíva.

A többnemzetiségű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ernyőszervezet – amelynek gerincét a kurdok adják – szóvivője éppen csütörtökön közölte, hogy hadüzenettel ér fel az YPG elleni támadás.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán jelentette be, hogy Törökország hadereje néhány napon belül hadműveletet indít Észak-Szíriában az Eufrátesz folyótól keletre, az YPG ellenőrzése alatt álló területen.

A kurdok számíthattak a helyzet kiéleződésére, hiszen Erdogan már korábban is többször hangoztatta, hogy hamarosan újabb hadműveletet indít Ankara, ráadásul az utóbbi hónapokban a török tüzérség többször is célba vette az Eufrátesz keleti partján lévő YPG-hadállásokat. Az Anadolu török állami hírügynökség pedig ugyancsak csütörtökön arról számolt be, hogy török katonai konvoj érkezett a Szíriával határos Hatay tartományba. A hírügynökség hasonló csapatmozgásokról már a hét elején is jelentéseket közölt.

Törökország már két hadművelet is indított az YPG jelenlétének visszaszorítása érdekében: Eufráteszi Pajzs fedőnéven először 2016 augusztusától megtisztította északon az Azáz, Dzserablúsz, el-Báb városok alkotta háromszöget az Iszlám Államtól, valamint az YPG-től, majd idén januártól az Olajág nevű műveletben irányítása alá vonta a korábban kurdok ellenőrizte, északnyugati Afrín várost és környékét.

Ankara terrorszervezetnek és biztonsági fenyegetésnek tartja az YPG-t, amely szerinte a Délkelet-Törökországban tevékeny Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) nevű terrorszervezet fegyveres szeparatistáinak szíriai szövetségese. A török vezetést azonban a szíriai kurdok térnyerése és – egyebek között katonai – megerősödése aggasztja igazán, ami az Iszlám Állam terrorszervezet ellen amerikai támogatással vívott harcok következménye.

Megfigyelők szerint Törökország attól tart, hogy a megerősödött szíriai kurdok bátoríthatják a dél-törökországi kurd lakosság függetlenedési törekvéseit.

