Most Orbán Viktor kórházlátogatásáról hazudott teljesen egyértelműen Varga Zoltán újságja

Orbán Viktor miniszterelnök péntek hajnalban a Korányi kórházban tájékozódott. A miniszterelnök egy orvossal beszélgetve megtudta, hogy mind lélegeztetőgép, mind orvos, mind technikus van elég az intézményben. A teljesen egyértelmű dialógust meglehetősen sajátosan interpretálta Varga Zoltán milliárdos újságja, a 24. Úgy próbálták idézni a beszélgetést, mintha arról lett volna szó: korábban nem lett volna elég lélegeztetőgép az intézményben, pedig erre utalás sem hangzott el.

Újabb álhírt közölt a baloldali propagandasajtó – írja az Origo.

Orbán Viktor Korányi kórházban tett látogatásának egyik részletéről írt valótlanságot. A kormányfő éppen az ügyeletes orvossal beszélgetett, és annak egyik részletét magyarázta félre az üzleti életben – mint a Ripost megírta – zavaros ügyei miatt Trükkös Zotyónak becézett Varga Zoltán milliárdos újságja, a 24. De a személyes hazugságaival lebukott Szauer Péter lapja, a hvg is megpróbálta félremagyarázni a józan ésszel félremagyarázhatatlan beszélgetést.

De nézzük, hogy dolgozik a 24 – idézet következik:

Orbán egyebek mellett arról kérdezte az orvost, hogy „lélegeztetőgép, az van elég?” A válasz pedig így hangzott: Úgy tudom, azzal nem is volt probléma, inkább azzal van a baj, hogy kell hozzá technikus, meg kell hozzá… Ezen a ponton Orbán Viktor a szakember szavába vágott és közbevetette, hogy „az a kérdés, hogy most van-e”. Az egészségügyi dolgozó pedig — vélhetően a lélegeztetőgépekre utalva — azt mondja, hogy igen, most van.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a beszélgetés kontextusát figyelve, Orbán Viktor nem a lélegeztetőgépek elégséges voltára kérdezett rá az orvosnál, hanem a technikai személyzetre, és annak létszámára.

Az ominózus rész 0:27-től látható és hallható az alábbi videóban:

Természetesen az is egyértelmű, hogy lélegeztetőgépből is van elég. (Sőt, Soros blogja, a 444 már egyenesen arról ír, hogy szerintük túl sok is van…)