Nem enged be külföldieket Ukrajna a Krímbe

A hadiállapot ideje alatt külföldieket nem, csak ukrán állampolgárokat engednek át az Oroszország által megszállt Krím félsziget és az ukrajnai Herszon megye közötti adminisztrációs határon – közölte Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat sajtóosztályának vezetője.

A tisztségviselő hozzátette, hogy kiutazhatnak viszont az említett határon keresztül azok a külföldiek, akik most a Krímben tartózkodnak, és az ukrán törvényeket betartva utaztak be a félszigetre. Kijev egyelőre nem indokolta meg, hogy miért hozta ezt a döntést – számolt be róla az MTI az Ukrajinszka Pravda hírportálra hivatkozva.

Demcsenko felhívta emellett a figyelmet arra is, hogy a hadiállapot ideje alatt az Ukrajnába beutazó orosz állampolgárokat szigorúbb vizsgálat alá vetik.

„Ha egy külföldi nem igazolja beutazásának célját, előfordulhat, hogy megtagadják neki a belépést”

– mondta.

Megjegyezte, hogy most is naponta több orosz állampolgár belépését utasítják el Ukrajnába. Szavai szerint az orosz állampolgárokat az Ukrajnával szembeni orosz agresszió kezdete óta szigorúbban vizsgálják, és ez a hadiállapot ideje alatt még tovább fokozódhat.

A hadiállapot – amely Ukrajnában a rendkívüli állapot egy formája – az ország tíz megyéjére terjed ki, köztük a Krímmel szomszédos Herszonra is. Szerdán lépett életbe és az elfogadott törvény szerint december 26-ig tart.

