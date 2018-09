Németh Sándor: Angela Merkel katonai megszállás alá helyezné Magyarországot

A kelet-európai tagországok azonban nem akarnak még erőteljesebb integrációt, hanem nemzeti önállóságuk megőrzését hangsúlyozzák.

Levelet írt a nemzetközi evangéliumi-karizmatikus mozgalom vezetőinek az Európai Parlament (EP) Magyarországot érintő döntéséről és annak következményeiről Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. Németh szerint „Soros György és a háttérhatalmak más képviselői mindent megtesznek azért, hogy meghiúsítsák az antiglobalista, bevándorlásellenes, nemzeti és keresztény politikai erők megerősödését Európában„. Szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnök felvette a kesztyűt. „Ha Orbán feladná elveit, az ifjú osztrák kancellárhoz hasonlóan politikai szupersztár is lehetne belőle, de remélhetőleg ő a nehéz, keskeny utat választja jövőben is, ami az eljövendő új korszakba vezeti Magyarországot” – írta a lelkész.

A levelet teljes terjedelmében a Hetek című politikai-közéleti hetilap pénteken megjelenő száma közli, de a PestiSrácok-hoz már most eljutottak részletek a dokumentumból, amit az Origo is szemléz.

Németh levelében tudatta: bár 2019 májusában európai parlamenti választások lesznek, már most előre lehet látni azt is, hogy

a választás után a szuverenisták és a globalisták közötti küzdelemnek nem lesz vége, a jövő alakulását pedig meg fogják határozni a két egymással szemben álló hatalom között a májusi választás után létrejövő erőviszonyok.

A lelkész úgy látja: a jelenlegi Európai Unió még nem birodalom, de azzá válhat, illetve létrehozhatja annak fundamentumait, ráadásul már a közeljövőben. Németh Sándor szerint a franciák és a németek a még erőteljesebb integrációban látják a bajok orvosolását, mert ez a struktúra az erős és nagy európai országok érdekeit szolgálná.

Felhívja ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy

főleg a kelet-európai tagországok azonban nem akarnak még erőteljesebb integrációt, hanem nemzeti önállóságuk megőrzését hangsúlyozzák,

amelyet a nyugati országokkal való szoros és partneri együttműködés keretében képzelnek el.

Arra is emlékeztet:

ezek az országok ragaszkodnak keresztény tradícióikhoz, és emiatt szemben állnak a ultraliberalizmus kulturális forradalmával. Ez a kisebbségi csoport nemzetek, nemzetállamok Európájában szeretne a jövőben is élni, birodalmi fennhatóság nélkül.

A Soros-Sargentini jelentés nagyon sok hazugságot tartalmaz

A Soros-Sargentini jelentésről szóló szavazás Németh Sándor szerint az egyes politikai erők kétféle európai jövőképpel kapcsolatos színvallása volt. Ami a jelentés tartalmát illeti, szerinte az

nagyon sok hazugságot, illetve olyan információkat tartalmaz, amelyeket a szerző arra használ fel, hogy a magyar valóságot torz és hamis színben tüntesse fel.

„Keresztényként helyesnek tartom, hogy

az Orbán-kormány óta a magyar alaptörvényben a tradicionális házasság definíciója szerepel,

és bár a hatalom minden polgár számára biztosítja, hogy szabadon megválaszthassa életmódját, a homoszexuális jogokkal kapcsolatban ugyanakkor mindmáig elutasítja az ultraliberális felfogást, és a hagyományos családokat részesíti támogatásban, nem engedélyezte a melegházasság különböző formáit” – írja a vezető lelkész, majd hozzáteszi:

Nem tudok arról, hogy a hatalom bárkit is üldözött volna homoszexuális életvitele miatt.

„A keresztény egyházak szabadon hirdethetik Isten Törvénye és Evangéliuma alapján a kinyilatkoztatást és a megtérést minden olyan cselekedettel és életmóddal szemben is, melyeket Isten Igéje bűnnek, rossznak ítél.„ A vezető lelkész arra is emlékezteti levelének címzettjeit, hogy

Judith Sargentini egy holland zöld párt tagjaként harcos anticionista, vagyis a modern antiszemitizmus harsány képviselője, aki Izraelt apartheid államnak minősítette.

Németh Sándor szerint Angela Merkel katonai megszállás alá helyezné Magyarországot

A vezető lelkész véleménye alapján a már említett két Európa-koncepció között szeptember elején kezdődött el a nyílt összetűzés újabb fejezete.

Ennek az összetűzésnek az egyik fő frontvonala a határőrizet kérdése.

Németh úgy véli:

„Magyarország déli határa nemcsak az államunknak, hanem az EU-nak is határa, tehát így kikerülne az ország határának őrzése saját, demokratikusan megválasztott kormányának kezéből. Merkel így akarja biztosítani a tömegméretű legális migrációt Európába, a migránsok beengedésében és elosztásában is európai központi hatalom döntene, vagyis német dominancia alá helyezné a bevándorláspolitikát is.

Gyakorlatilag ez a döntés az országunkat katonai megszállás alá helyezné, és gyarmati helyzetbe taszítaná,

mert ha az országba történő be- és kiutazásokat nemzetközi határőrség ellenőrizné, az a magyar államhatár megszűnését jelentené”.

A Hit Gyülekezet vezetője szerint „a szuverén Európa létrehozása érdekében a németek és a franciák nagyon agresszív kampányt indítottak el a napokban a nemzeti önállóságukhoz ragaszkodó országokkal, illetve az ezt hirdető nyugati, szélsőjobboldalinak titulált pártokkal szemben„.

Ez a kampány nem nélkülözi a hazug vádaskodásokat, zsarolásokat és a megfélemlítést sem, stílusa a szovjet bolsevik uralomra emlékeztet

– tudatta álláspontját.

A vasfüggöny lerombolása után a kelet-európai országok nem azért csatlakoztak az unióhoz, hogy a szovjet után egy másik birodalom alattvalói vagy provinciái legyenek

– teszi hozzá a vezető lelkész, aki szerint „a Nyugat szabadságot és jólétet ígért a csatlakozóknak, ennek fejében a fejlett Nyugat azt kérte, hogy a kommunista Szovjetunió megszállása alól felszabadult országok nyissák meg a piacaikat előttük, amit naivan és néha felelőtlenül meg is tettek ezek az országok”.

A „mézesévek„ után azonban e törékeny és sok gyarlóságot magukon viselő, de formálódó, zsenge demokráciákra a sarokból elővett vaspálca lesújtott a napokban – értékeli az elmúlt időszak fejleményeit Németh Sándor.

A Soros-terv végrehajtása zajlik most

A lelkész szerint

Soros György és a háttérhatalmak más képviselői mindent megtesznek azért, hogy meghiúsítsák az antiglobalista, bevándorlásellenes, nemzeti és keresztény politikai erők megerősödését Európában, és ehhez most az európai jobbközép pártokban partnerekre leltek.

Németh úgy véli: az elmúlt hetek eseményei azt jelzik, hogy Soros hálózatának emberei – vezető politikusoktól a „civilekig” – precízen és szorgalmasan nekiláttak ennek az ukáznak a végrehajtásához.

„Nyilvánvaló lett az, hogy a szuverén Európa létrehozásának szükségességét tűzte zászlajára a liberális és a német politikai elit, ezzel fognak kampányolni, erről fognak győzködni bennünket májusig” – írja az európai parlamenti választás kampányáról a Hit Gyülekezet vezetője.

„A liberálisok Európa-képének erkölcsi tartalma szemben áll Isten törvényével, így az EU-parlamenti választás kampányának a keresztények azért sem lehetnek passzív elszenvedői, mert hitvédelmi feladat megakadályozni olyan hatalmi rendszer létrejöttét az unióban, amely rá akarja kényszeríteni a tagországokra a melegházasságot, áltudományos gender-elméleteket, az abortusz liberalizációját, a soft drogok legalizálását, a kötelező menekültkvótákat és minden olyasmit, ami ellentétes a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással„ – értékeli a helyzetet Németh, aki szerint:

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezekkel szemben vette fel a kesztyűt,

s lett a nyugati elitklub előtt persona non grata és első számú közellenség.

Ha Orbán feladná elveit, az ifjú osztrák kancellárhoz hasonlóan politikai szupersztár is lehetne belőle, de remélhetőleg ő a nehéz, keskeny utat választja jövőben is, ami az eljövendő új korszakba vezeti Magyarországot

– zárta a világméretű karizmatikus keresztény mozgalom vezetőinek írott véleményét Németh Sándor.

