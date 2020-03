Nő a félelem a Közel-Keleten, emelkedett az iráni betegek és áldozatok száma

Tovább nőtt az új koronavírus iráni fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma szombaton, miközben a Közel-Keleten is egyre jobban terjed a járvány miatti félelem.

Az iráni hatóságok szombaton bejelentették, hogy 139 új halottal és 3076 új esettel 2517-re nőtt a halottak és 35 408-ra a fertőzöttek száma. Irán a világjárvány egyik gócpontja.

Haszan Róháni iráni elnök az állami televízióban azt állította: az ország egészségügyi rendszere erős, és a járvány további terjedése esetén is képes lesz megbirkózni a nehézségekkel.

Jordánia bejelentette, hogy meghalt az első koronavírusos beteg, egy, a nyolcvanas éveiben járó nő, akinek egyéb egészségügyi problémái is voltak. A királyságban hivatalosan 235 fertőzött van. Jordánia március 21-én határozatlan időre lezárta határait.

A szaúdi légitársaság jelezte: a március 29-i héten rendkívüli járatokat indít Szaúd-Arábiából Nagy-Britanniába, hogy a sivatagi királyságban tartózkodó brit állampolgárok hazatérhessenek. Washington is hasonló megállapodáson dolgozik Rijáddal.

Szaúd-Arábiában 1104 fertőzöttről és 3 halálos áldozatról tudni.

A koronavírusról is szó esett a Bassár el-Aszad szíriai elnök és Abu-Dzabi trónörököse, Sejk Mohamed bin Zajed an-Nahajan közötti telefonbeszélgetésen péntek este – számolt be a szíriai állami hírügynökség. A két vezető először beszélt egymással a szíriai polgárháború 2011-es kezdete óta. Sejk Mohamed támogatásáról biztosította a szíriai népet, és jelezte: az ország nem marad magára a jelenlegi válságos helyzetben.

Szíriában hivatalos adatok szerint mindössze öt koronavírus-fertőzött van. Az ország az elmúlt években elszigetelődött, tagságát az Arab Ligában felfüggesztették, mert a kormány „nem vetett véget a vérontásnak”. Az Egyesült Arab Emírségek volt az első Perzsa-öböl menti ország, amely 2018-ban újranyitotta hat évvel korábban bezárt damaszkuszi külképviseletét.

A jemeni lakosság is tart a koronavírus-járványtól, annak ellenére, hogy eddig sem a kormány, sem a húszi lázadók felügyelete alatt álló területekről nem érkezett hír fertőzöttekről – mondta el egy kormányzati tisztségviselő. A forrás szerint egyre több család kerüli a tengerpartokat az ország déli részén található Ádenben. A korábban zsúfolt strandokon most alig lézeng valaki – mondta. Bár a biztonsági erők elrendelték a boltok és a piacok lezárását, a tengerpartokon nem vezettek be korlátozást.

Kína egészségügyi szállítmányt és szakértőket küldött Pakisztánba, hogy segítse az ázsiai országot a koronavírus elleni küzdelemben – közölte az iszlámábádi külügyminisztérium szombaton. Pakisztán kulcsfontosságú szerepet tölt be Peking új selyemút nevű projektjében, és Kína az ország egyik legfontosabb katonai beszállítója. A 220 milliós Pakisztánban jelenleg 1373 a koronavírus-fertőzöttek száma, és 11-en haltak meg a Covid-19-ben. A fertőzöttek többsége a szomszédos Iránból tért vissza. Pakisztán lezárta az iráni és az afganisztáni határt, de Imran Han miniszterelnök nem rendelt el országos karantént, mert az szerinte tönkretenné a gazdaságot. Hán a befolyásos vallási vezetők bosszújától tartva a mecseteket sem záratta be, mindössze azt ajánlotta a hívőknek, hogy ne látogassák a pénteki imákat.

A szomszédos Afganisztán egészségügyi minisztériuma arról tájékoztatott, hogy az országban 110 a koronavírus fertőzöttjeinek, és 4 a halálos áldozatainak száma. A kormány 21 napos kijárási tilalmat rendelt el Kabulban, amely szombaton lépett hatályba. Hasonló intézkedést hoztak Herátban, Farahban és Zarandzsban.