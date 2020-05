Novák Katalin: a magyar emberek példaértékű összefogásról tettek tanúbizonyságot

A kellő időben meghozott intézkedéseknek és az emberek rendkívüli fegyelmezettségének köszönhetően sikerült megakadályozni a tömeges megbetegedéseket – nyilatkozta Novák Katalin, aki szerint a kormány valóban támogatja a családokat, míg annak idején a baloldal adósságba kergette a teljes országot.

Az államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, a magyar emberek példaértékű összefogásról tettek tanúbizonyságot, miközben bebizonyosodott az is, hogy az ellenzéknek az összefogás csak akkor fontos, amikor politikai haszonszerzésről van szó. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a nyári táborok engedélyezéséről és a bölcsődék és óvodák megnyitásáról is beszélt a lapnak.

Milyen nehézségeket okozott a járvány a családok, kisgyermekesek életében?

Teljesen ismeretlen helyzet köszöntött be a családok életébe. Egyik pillanatról a másikra életformát kellett váltani, le kellett mondani a nagyszülőkkel való együttlétről, a gyerekek tanulásába a szülőknek is intenzíven be kellett kapcsolódni, sokszor egy kis lakásban összezárva kellett heteken-hónapokon keresztül megfelelni a családtagok előtt álló legkülönbözőbb kihívásoknak. Az egyszülős családok terhei különösen megnőttek.

Örömteli azonban, hogy több időt tölthettek együtt a családtagok, sokszor a testvérek átvették a barátok szerepét, és a gyerekek egymással való kapcsolata is intenzívebb lett.

A kormány hogyan igyekezett orvosolni a problémákat?

A hitelmoratórium bevezetése sokaknak jelentett könnyebbséget. Aki akarja, továbbra is fizetheti a részleteket, de az év végéig felfüggesztettük a törlesztéseket. A gyest, a gyedet meghosszabbítottuk a veszélyhelyzet ­végéig: ha valakinek pont most járt volna le a támogatása, nem kell emiatt aggódnia.

Megkönnyítettük a támogatásokhoz való hozzájutást; például meghatalmazást adhatnak egymásnak a házasok, hogy csak az egyiküknek kelljen a bankba mennie. Ahol pedig a családfenntartó ideiglenesen elveszítette az állását, a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik a jogosultsági idő, így ezek a családok sem esnek el a családtámogatásoktól.

Bizonyára segítséget jelentenek ezek az intézkedések, de az ellenzék szerint önök nem adnak tényleges, komoly anyagi támogatást a családoknak, csak hitelt.

Kézzelfogható anyagi támogatást nyújtunk, elég csak a csokra vagy a családi adókedvezményre gondolni. Július elsejétől a KRESZ-tanfolyam és -vizsga és a nyelvvizsga megszerzését is támogatjuk a cseden, gyeden, gyesen lévőknek. A babaváró támogatás és a diákhitel is csak addig számítanak hitelnek, amíg a fiatalok nem vállalnak gyermeket.

Megelőlegezett bizalmat jelentenek azoknak, akiknek nincs még elegendő tőkéjük a családalapításhoz. Megadjuk a lehetőséget a fiataloknak, hogy gyermeket vállalhassanak, és még a pénzt sem kell visszafizetniük akkor, ha teljesültek az elképzeléseik. Soha ilyen lehetőség nem volt korábban Magyarországon. A babaváró támogatást ugyanis a fiatalok arra fordítják, amire szükségük van. Ha otthonra kell, akkor arra, ha felújításra, akkor arra, teljes szabadságot élveznek ebben is. A mostani helyzetben különösen nagy segítség lehet tízmillió forint egy, a közös életét tervező fiatal párnak.

Az ellenzék szerint kedvezőnek tűnő hitelkonstrukciókkal csak eladósítják a családokat. Mit válaszol erre?

A baloldal az egész országot adósította el. Az államadósság, az önkormányzatok és a lakosság eladósodása is drasztikusan és fenntarthatatlan módon növekedett az ő idejük alatt. A szocialisták fedezet nélkül szórták a pénzt. Mi viszont a munka becsületében hiszünk, és olyan kultúrát igyekszünk meghonosítani Magyarországon – most már láthatóan komoly eredményekkel –, amelyben az emberek megtapasztalják, hogy nálunk a munkából lehet megélni, és nem működnek olyan életstratégiák, amelyek arra irányulnak, hogy valakit, aki egyébként képes lenne önmagáról gondoskodni, más tartson el. Minden magyar hozzá tud tenni valamit az ország erősödéséhez, és aki így cselekszik, azt mi támogatjuk.

Milyen körülmények között lesznek megszervezhetők a nyári táborok?

Június 16-tól lehetővé tesszük a napközis és ottalvós táborok megszervezését. A szakemberek véleménye alapján nincs olyan járványügyi szempont, ami veszélyeztetné a táborokat. Jelentős igény van a gyerektáborokra, de természetesen a hatályos járványügyi szabályok betartásával kell ezeket megszervezni. A táborok nem kötelezők, mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy saját belátása szerint küldje ezekbe a gyermekét. A Facebook-oldalamon indított szavazáson az emberek 72 százaléka azt választotta, hogy megfelelő óvintézkedések mellett legyenek nyári táborok.

Természetesen a helyzet bármikor változhat. Az elmúlt két hónapban megszokhattuk, hogy folyamatosan résen kell lennünk, ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő időben bölcs döntések szülessenek.

A bölcsődék és óvodák megnyitására mekkora volt az igény?

Először, amikor azt láttuk, hogy egyre többen vennék ismét igénybe a bölcsődét és az óvodát, akkor kötelezően előírtuk az önkormányzatoknak, hogy ügyeletet kell biztosítaniuk. Most pedig már kinyitottuk a bölcsődéket és az óvodákat. Első körben május ­25-én a fővároson kívül, majd június 2-tól Budapesten is.

A táborok megtartása és a bölcsődék, óvodák megnyitása nem túl veszélyes? Az ellenzék bizonyára lecsap rá, ha ebben hibáznak.

Az emberek jól vizsgáztak, az ellenzék viszont ismét elbukott. Mondja, mit tettek az elmúlt csaknem három hónapban a magyar emberekért?

Azon kívül, hogy minden lehetséges platformon kritizálták a kormány intézkedéseit. Mintha folyamatosan arra várnának, hogy mikor történik valami tragédia, ami miatt aztán a kormányt lehet okolni.

Az emberek többsége egyetért abban, hogy Magyarországon kellő időben és megfelelő határozottsággal léptünk a járvány megfékezése érdekében, és sikerült megakadályozni a tömeges megbetegedéseket az óvintézkedéseknek és a magyar emberek rendkívüli fegyelmezettségének köszönhetően. Sokszor az állampolgárok még az előírtnál is fegyelmezettebbek voltak, és nagy türelemmel viselték ezt az időszakot, amiért köszönettel tartozunk nekik. Sajnos ez a türelem és megértés a politikai ellenfeleinket nem jellemezte.

Bízom abban, hogy a jövőben is körültekintő lesz mindenki. Ráadásul a nyár nem kedvez a vírus terjedésének, ezért a szakemberek azt mondják, nincs olyan járványügyi szempont, ami miatt ne lehetne megnyitni a gyermekeknek a közösségeket. A táborok, a bölcsődék és az óvodák kapcsán a szülők döntésére bízzuk, elküldik-e a gyereküket. Ez most még a három év feletti gyermekekre is vonatkozik.

Nem kényszerítünk senkit, hanem lehetőséget biztosítunk, amire – úgy tűnik – nagy igény van.

Amennyiben valahol mégis megjelenne ismét egy járványgóc, azt azonnal, helyben kezeljük majd, és meggátoljuk a továbbterjedését, ahogyan eddig is tettük. A Magyar Bölcsődék Egyesülete pedig kiadott egy szakmai ajánlást arról, hogyan kell a bölcsődékben biztosítani a biztonságos működéshez való feltételeket.

Ön indítványozta az örökbe fogadó szülők tanfolyamának ingyenessé tételét. Miért tartotta ezt fontosnak?

Nemrég jelentettük be Fülöp Attila államtitkárral a törvénymódosítást, amely azt a célt szolgálja, hogy az örökbefogadás minél gyorsabb lehessen, hogy az örökbe fogadó szülők és a gyerekek hamarabb egymásra találhassanak. Az örökbefogadási tanfolyam egy olyan lehetőség az örökbefogadás előtt állóknak, ahol sokat tanulhatnak önmagukról, a rájuk váró feladatokról, kihívásokról, így komoly segítség. Mindenkinek érdemes elvégeznie. Most azonban fejenként hatvan-nyolcvanezer forintot kell fizetni a tanfolyamért, így egy pár akár 160 ezer forintot is költhet erre. Egyéni módosító indítvánnyal arra tettem javaslatot, hogy töröljük el ezt a díjat, ezzel is vonzóbbá téve a képzést az örökbefogadás előtt állóknak. A résztvevőknek mostantól nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk a tanfolyam ­miatt, hanem ezt a pénzt is a gyermekre költhetik majd.

A járvány alatt hogyan alakult a családtámogatások igénylése? Érezhető a visszaesés?

Drámai visszaesés nem volt, de valamivel kevesebben igényelték a támogatásokat az elmúlt hetekben. Ezt leginkább annak tulajdonítom, hogy most sokan kivárnak egy kicsit. Például rengeteg esküvőt elhalasztottak, de remélhetőleg csak rövid időre. Egy biztos: a családtámogatások mindegyike elérhető lesz a jövőben is.