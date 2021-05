Novák Katalin: a teremtett és az épített környezet közötti harmóniára kell törekedni

Úgy kell előmozdítani a gazdasági fejlődést, hogy az ne károsítsa a teremtett világot – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter Máté Bence természetfotós NATURBAN 2021 című szabadtéri kiállításának pénteki budapesti megnyitóján.

Novák Katalin kiemelte: a teremtett környezetet meg kell őrizni a következő generációk számára, sőt lehetőleg a mostaninál jobb állapotban kell majd továbbörökíteni azt.

Mint hozzátette, a kormány otthonteremtési és lakásfelújítási programjai is éppen azt célozzák, hogy a családok minél modernebb körülmények között és minél környezettudatosabban nevelhessék gyermekeiket.

A természet megszerettetéséhez nyújt segítséget Máté Bence munkássága is: a most megnyílt kiállítás is egyfajta meghívó a családok számára, hogy megismerjék természeti környezetünket – közölte Novák Katalin.

Máté Bence világhírű természetfotós több mint száz felvételéből a KÉSZ Csoport rendezett szabadtéri kiállítást, amely péntektől június 30-ig látható a 13. kerületi Úszódaru és a Sólyatér utcák mentén zajló Duna Terasz Grande építkezés kerítésén.

Vida Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója a NATURBAN 2021 kiállítás megnyitóján elmondta: a KÉSZ Csoport 2030-ra 34 százalékkal csökkenti széndioxid-kibocsátását és ökológiai lábnyomát a 2019-es adatokhoz képest. Vállalati gépjárműveik kétharmadát 10 éven belül hibrid üzeműre cserélik, törekednek az ellátási láncok országon belül tartására, üzemeik és felvonulási épületeik energiafelhasználását pedig napelemek telepítésével fogják csökkenteni.

A KÉSZ Csoport vállalja ezen felül, hogy az építési-bontási tevékenyégből származó hulladék 75 százalékát hasznosításra adja át, a fémhulladékok esetében pedig 15 százalék alá szorítja a hulladékarányt. Üzemeiben a vállalat már LED-izzókkal korszerűsítette a világítást, az irodaházakban ez 2030-ig valósul meg – sorolta a vezérigazgató.

Mint hozzáfűzte, a vállalat lakossági szinten is szeretne tenni a zöldebb jövőért, ebbe a programba illeszkedik a NATURBAN 2021 kiállítás is, amely a naturban.keszgroup.com linken digitálisan is megtekinthető lesz, Máté Bence narrációjával – mondta el Vida Tamás.