Novák: A nők támogatásának fontos eszköze a családpolitika

Hazánkban a nők 90 százalékának van gyereke vagy szeretne gyermeket, ezért a nők támogatásának fontos eszköze a családpolitika -mondta Novák Katalin.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

A család-és ifjúságügyi államtitkár azután nyilatkozott telefonon New Yorkból, hogy felszólalt az ENSZ Nők Helyzetét Vizsgáló Bizottságának 62. ülésén. Az ENSZ minden évben nőnap környékén rendezi meg a tanácskozást, amely a világszervezet egyik legnagyobb rendezvénye, mivel azon nemcsak a tagállamok szakpolitikusai, hanem a nők helyzetével foglalkozó civil szervezetek is képviseltetik magukat.

Az államtitkár úgy fogalmazott, sokan „irigykedve” tekintenek a magyar családpolitikára és a magyar nők helyzetére, ami nemzetközi összehasonlításban nagyon jónak mondható.

Példaként említette az egyenlő hozzáférést az oktatáshoz, valamint azt, hogy már több nő szerez diplomát, mint férfi.

A magyar eredményeket és jó gyakorlatokat ismertető beszédében kiemelte: a kormány arra törekszik, hogy megadja a nőknek a választás szabadságát: akár három évig is otthon maradhatnak szülés után a gyerekükkel, de vissza is térhetnek a munkaerőpiacra, közben pedig nem esnek el az állami családtámogatásoktól sem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Novák Katalin szólt arról, hogy

a női foglalkoztatottság 62 százalékon áll, de kihívást jelent még a munkaerőpiac rugalmasabbá tétele.

Éppen ezt segítik majd az országszerte megnyíló család- és karrierpontok, amelyek a helyben való rugalmas foglalkoztatást támogatják, összehozzák a munkaadói és -vállalói oldalt, átképzéseket szerveznek, segítenek önéletrajzot írni vagy felkészülni egy állásinterjúra – tette hozzá.

Az államtitkár beszédében megemlítette a Nők 40 programot is, amelynek köszönhetően már 220 ezer nő tudott negyven év munkaviszony után nyugdíjba vonulni.

A bizottság visszatérő témái között szerepel a kora gyermekkori intervenció, valamint a kapcsolati erőszak problémája. Utóbbi szinte minden országban gondot jelent és sehol sem teljesen megoldott – fűzte hozzá Novák Katalin.

Közölte, a bizottság ülése alatt a tagállamok kísérőrendezvényeket is szerveznek, amelyeken egy-egy „szeletét” mutatják be a nőket támogató intézkedéseiknek, illetve a nők által felmutatott eredményeknek. Magyarország idén a bölcsődei rendszerét, valamint – igazodva a tanácskozás egyik kiemelt témájához, amely a vidéki nők helyzete – tehetséges vidéki magyar nők sikertörténetét is bemutatta – ismertette az államtitkár.