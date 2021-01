Ők Soros György bértollnokai

Az amerikai tőzsdespekuláns által pénzelt médiabirodalomban számtalan szervezet és sajtótermék működik. A Nyílt Társadalom Alapítványok támogatását élvező csoportok vezetőségeiben pedig a világ legnevesebb újságírói, szerkesztői kapnak helyet.

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben már bemutattuk, Soros György nézeteinek propagálására a világ minden pontján vannak sajtótermékek, illetve szervezetek. A Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) komoly összegeket fordítanak ezen szerkesztőségek támogatására. A Soros-hálózatban működő szervezetek gyakran foglalkoztatnak igazgatótanácsokban, illetve tanácsadói testületekben újságírókat, médiamunkásokat – a V4NA hírügynökség cikksorozatának újabb részét közöljük.

Egyesült Államok

Center for Public Integrity (CPI)

A szervezet azt állítja magáról, hogy nonprofit és pártatlan, a demokráciát, a hatalmat és a kiváltságokat vizsgálja. Írásaikban a pénz és az egyenlőtlenség társadalmunkra gyakorolt hatásait elemzik. A The Washington Post 2011-ben számolt be róla, hogy a csoport két, Soros György által finanszírozott szervezet támogatását élvezi. A szervezet igazgatótanácsa már akkor is híres újságírókkal volt tele, ahogy manapság is:

Bill Buzenberg: a Nemzeti Közszolgálati Rádió és az American Public Media / Minnesota Public Radio hírszolgáltatásért felelős igazgató-helyettese volt.

Christiane Amanpour: az ABC televíziócsatorna műsorvezetője volt, jelenleg a CNN-nél dolgozik.

Arianna Huffington: a The Huffington Post társalapítója és egykori főszerkesztője.

Sheila Coronel: a Columbia Egyetem újságíró-iskolájának igazgatója volt.

Jennifer 8. Lee: kilenc évig a The New York Times újságírójaként dolgozott.

Olivia Ma: hírigazgató volt a YouTube-nál, valamint a videómegosztó hír- és politikai csapatának tagja, jelenleg a Google-hez köthető News Lab munkatársa.

Amit Paley: a Washington Post külföldi tudósítója, oknyomozó újságírója volt.

Erin Schulte Collier: többek között a wjs.com rovatvezetője volt 5 évig.

A CPI főszerkesztője Matt DeRienzo, aki korábban a connecticuti Hearsts hírszolgáltatásért felelős igazgató-helyettesi posztját töltötte be. Mei Fong kommunikációs és stratégiai igazgató pedig a Wall Street Journal kínai tudósítójaként dolgozott.

Center for Investigative Reporting (CIR)

A honlapjukon úgy fogalmaznak, hogy számos, eddig még nem látott krízissel nézünk szembe, ide sorolják a koronavírust, a globális migrációt és a fasizmus előtörését. Azt írják magukról, hogy oknyomozó riportjaik hozzájárulnak a valós hatásokhoz. A szervezet 2018-ban 650 ezer dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól. Az igazgatótanácsban ott ül:

Phil Bronstein: a Hearst Newspapers egykori tartalomfejlesztési igazgatója és kötetlen szerkesztője (editor-at-large), valamint a San Francisco Chronicle ügyvezető alelnöke és kötetlen szerkesztője volt.

Suzette Clarke: a Wired, a BBC, a PBS és a Channel Four Films független producere volt.

Robert King: az ESPN Content rangidős alenöke.

Robert J. Rosenthal: a The Philadelphia Inquirer munkatársa volt 22 évig, megfordult a The Boston Globe és The New York Timesnál is.

ProPublica

Honlapjukon azt írják magukról, hogy ők egy független szerkesztőség, amely erkölcsi erejű oknyomozó újságírással foglalkozik. 2018-ban bevallották, hogy a Soros-féle OSF finanszírozza őket, azzal próbálták ezt bagatellizálni, hogy a műveleteik kevesebb mint 2 százalékát állja Soros. A szervezet vezetőségében ott van:

Paul Steiger (az alapító): több mint 10 évig volt a Wall Street Journal vezető szerkesztője (managing editor).

Claire Bernard: írt a Vogue, a The Huffington Post, és Vanity Fair című lapoknak.

Mark Colodny: karrierjét Fortune magazinnál kezdte.

Henry Louis Gates, Jr.: publikált a The New Yorker, a The New York Times, és Time lapokban is.

Claire Hoffman: a Los Angeles Times-nál és New York Times-nál is megfordult.

A szervezet Újságírói Tanácsadó Testületében (Journalism Advisory Board) helyet foglal:

Jill Abramson: The New York Times korábbi vezető szerkesztője (Executive Editor).

L. Gordon Crovitz: Wall Street Journal korábbi szerzője.

Free Press

„Úgy gondoljuk, hogy a faji igazságosságért folytatott harc középpontjában a média és a demokráciánk átalakítása kell álljon” – írják a honlapjukon. A szervezet 2017-ben 875 ezer dollárt kapott az OSF-től. A Free Press vezetőségében érdekes módon sok egyetemi tanár ül:

Ben Scott: korábban a szintén Soros György által finanszírozott német Stiftung Neue Verantwortung nevű agytröszt igazgatója volt, Hillary Clinton 2016-os kampánycsatapában is feltűnt.

Olga M. Davidson: a Bostoni Egyetem Muszlim Társadalmak és Civilizációk Tanulmányozó Intézetének karán dolgozik.

Victor Pickard: a Pennsylvania Egyetem Annenberg Kommunikációs Iskolájának egyetemi docense, ahol a Média, Egyenlőtlenség és Változás (MIC) Központot vezeti.

Robert W. McChesney: azIllinoisi Egyetem Kommunikációs Tanszékének professzora.

Európa

Balkan Investigative Regional Network (BIRN)

A szervezet 37,4 ezer dollárt kapott Soroséktól 2018-ban. Hat országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Szerbia, Románia) vannak irodáik, több tucat újságírót foglalkoztatnak. A vezetőségben is neves sajtótermékeknél megfordult médiamunkások kaptak helyet:

Ana Petruseva: dolgozott a Reuters, a Deutsche Welle, a Telma TV és a Dnevnik nevű lapoknál.

Robert Bierman: a Washington Post Live vezérigazgatója volt.

Steve Crawshaw: több Soros György által finanszírozott szervezetnél is megfordult (Amnesty International, Human Rights Watch), dolgozott a Granada Televisionnél, illetve a Independentnél is.

Tim Judah: megfordult a BBC-nél, és a The Times és a The Economist balkáni tudósítója is volt.

Direkt36 Ujsagiro Kozpont Nonprofit Kft.

Honlapjukon „oknyomozó újságíró központként” jellemzik magukat, 2018-ban kétszer is közel 50 ezer dollárt kaptak a Soros-alapítványtól. A tanácsadói testületben ott van:

Galambos Márton: alapító főszerkesztője a Forbes magazin magyar kiadásának.

Ellen Hume: a Wall Street Journal Fehér Ház-i tudósítójaként és a Los Angeles Times riportereként is dolgozott.

Fundacion Porcausa De Investigacion Y Periodismo

A spanyol szervezet 2018-ban 80 ezer dolláros támogatást kapott az OSF-től. Honlapjukon azt írják magukról, hogy megpróbálják megreformálni az információk előállítását és terjesztését, hogy azok a lehető legtöbb emberhez eljussanak. A szervezet pártfogói listáján ők szerepelnek:

Gonzalo Fanjul: az El País 3.500 Millions blogjának szerzője.

Gumersindo Lafuente: az eldiario.es igazgatóhelyettese.

Soledad Gallego-Díaz: az El País jelenlegi igazgatója.

Iñaki Gabilondo: főleg a rádióban és a televízióban dolgozott, olyan médiumoknál, mint a Radio 16, a Televisión Española, a Cadena SER, a Cuatro, a CNN+ vagy a Canal+

Journalismfund.eu vzw

A brüsszeli székhelyű szervezet a honlapján azt írja magáról, hogy „elkötelezett a független, határokon átnyúló oknyomozó újságírás előmozdítása iránt Európában, a demokrácia támogatása érdekében”. 2018-ban 500 ezer dollárt szereztek Soros Györgyéktől. A szervezet igazgatótanácsában ül:

Piet Depuydt: a belga De Tijd nevű lap szerzője, de a holland NRC Handelsbladnál is dolgozott.

Iris Musschoot: a belga közszolgálati VRT tehetséggondozó és fejlesztési vezetője.

Margo Smit: a holland közszolgálati NPO csatorna felügyeletét látta el, több újságnál is megfordult.

Hans Wolters: a Soros által pénzelt londoni European Council on Foreign Relations nevű szervezet operatív igazgatója.

A szervezet nemzetközi tanácsadó testületében közel 30 újságíró tevékenykedik.

