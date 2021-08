Oktatási ombudsman: a jogvédőknek semmi keresnivalójuk az oktatásban

Nem a transzneműek bemutatásával kellene felvilágosítást tartani az óvodákban és az iskolákban a pedagógus-szakszervezetek szerint. A PSZ-t vezetője ráadásul úgy véli, az óvodásoknak túl korai bármiféle szexuális felvilágosítás. Az oktatási jogok biztosa pedig arról beszélt: attól még, hogy valaki jogvédő, semmire sem válik jogosulttá az oktatás területén. Mindeközben Fekete-Győr András, a Momentum elnöke arról beszélt, kormányra kerülve beengedné a transzneműeket az óvodákba.

Miután az egyik legerősebb ellenzéki párt elnöke arról beszélt a minap, hogy teret adna az LMBTQ-ideológia terjesztésének az óvodákban, lehetséges, hogy a szivárványkoalíció választási győzelme esetén felálló baloldali kormányzatban is érvényesülne ez a szemlélet, és ennek megfelelően a gyermekvédelmi törvényt is érvénytelenítenék – figyelmeztet cikkében a Magyar Nemzet. Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje a Hit rádió Gyújtópont nevű műsorának nyilatkozva azt állította, hogy akár az óvodákba is beengedné a transzneműeket felvilágosító előadásokat tartani. Ennek kapcsán a Magyar Nemzet megkérdezett több pedagógus-szakszervezetet és az oktatási jogok biztosát is.

– Az óvodásoknak még túl korai bármiféle szexuális felvilágosítás, eddig sem voltak ilyen programok az óvodákban

– jelentette ki a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke a Mediaworks Hírcentrumának (MWH). Bár Totyik Tamás fontosnak tartja az érzékenyítést, a tolerancia és az elfogadás megalapozását, ám szerinte ennek első körben nem a transzneműek bemutatásán keresztül kellene megtörténnie. Hozzátette: a PSZ elfogadja a kormány álláspontját, miszerint a szülők dolga a hasonló kérdésekről dönteni, tehát fontos lenne őket is megkérdezni erről. Az alelnök azt is hangsúlyozta, hogy az oktatásban vannak sokkal nagyobb gondok, amelyekkel a kormányzatnak és a társadalomnak foglalkoznia kellene.

Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke az MWH kérdésére úgy vélte, bár a pedagógusoknak kötelessége a gyermekek problémáival foglalkozni, és adott esetben különböző szakemberek segítségét kérni, ám ez semmiképpen sem jelentheti azt, hogy transzvesztitákat hívnak meg előadást tartani az óvodákba. – Józan ember nem gondolhatja, hogy így járnának el óvodák – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette: eddig nem tapasztaltak hasonló erőszakos befolyásolási kísérleteket.

Komjáthy Anna arra is kitért, hogy kisgyermekek még bizonytalan szexuális identitását semmilyen irányban sem szabad külsőleg befolyásolni, szavai szerint ez ugyanúgy értendő a politikai nézeteikre is.

– Attól még, hogy valaki jogvédő vagy érdekvédő, semmire sem lesz jogosult az oktatás területén – erről már Aáry Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa beszélt a Mediaworks Hírcentrumának. Szavai szerint sokan szeretnének bemenni az óvodákba és az iskolákba, mindenkinek van világmegváltó ötlete, amiről azt gondolja, ha egyszer bejutna egy intézménybe, és elmondhatná, akkor megváltozna a világ.

– Ám a dolog nem ilyen egyszerű. Az tanítson, akinek erre megfelelő végzettsége van, és akit az adott intézmény megbízott ezzel a feladattal. Ahogy azon sem csodálkozik senki, hogy a kórházakban nem adnak szikét egy olyan laikus kezébe, aki nagyon szeretne gyermekeket gyógyítani, azt is ugyanúgy el kell fogadni, hogy az oktatást is kizárólag a szakemberekre szabad bízni. A szakszerűtlen műtét és a szakszerűtlen oktatási és nevelési tevékenység között csak annyi a különbség, hogy utóbbi esetében a kár nem azonnal jelentkezik

– fejtette ki az ombudsman.

Aáry Tamás Lajos arra is kitért, hogy a szexuális felvilágosítással kapcsolatos társadalmi viták alig lettek lefolytatva, és nehéz megmondani, meddig terjed a család és a tanár hatásköre. – Ez a szabályozatlanság olyan helyzetekhez vezethet, amilyenről egy családanya számolt be korábban. Az iskolában, ahol a gyermeke tanult, megjelent egy fiatal egyetemista lány azzal, hogy szexuális felvilágosítást tart. Minden lehetséges hibát elkövetve összeterelték egy tornaterembe az összes fiút és lányt, hatodiktól a nyolcadik osztályig. A felvilágosítást tartó hölgy pedig egyebek mellett például egy uborkán mutatta be a gumi óvszer használatát, amin az alsóbb évfolyamos lányok megrémültek, a nagyobb fiúk meg jót mulattak, csak éppen az oktatási célja nem teljesült az előadásnak – idézte fel az oktatási jogok biztosa.

Keszei Sándor, a néhány éve megszűnt Magyar Szülők Országos Egyesületének egykori elnöke azt hangsúlyozta, hogy nem lehet bevinni transzvesztitákat az óvodákba, hiszen ez nincs benne az óvodai alapprogramban. Hozzátette: a szülő joga és kötelessége a gyermek nevelése, a tanítása, amit még a IV. vatikáni zsinat nyilatkozata is kimond.