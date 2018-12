Ön is segíthet: elindult Magyarország legnagyobb ünnepi összefogása

December 2-án, advent első vasárnapján 23. alkalommal hirdette meg Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet.

Már az ünnepi sajtótájékoztatót indító gyertyagyújtás időpontja 13 óra 53 perc is a Segélyszervezet adományvonalára utalt. Ahogy a felhívás jelmondata az ’ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!’ is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem az ajándékozásról szól. Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, és hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből. Idén is sokféleképpen lehet csatlakozni a december 31-ig tartó adománygyűjtéshez.

AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ORSZÁGOS ADVENTI PÉNZADOMÁNYGYŰJTÉSÉHEZ BÁRKI CSATLAKOZHAT A 1353-AS ADOMÁNYVONALON.

Az Országos Adventi Pénzadománygyűjtés emblémája, a szeretet.éhség. tört mézeskalácsszív évente emberek százezrei számára jelent egyet karácsony egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával. Ez az egyre szélesedő ünnepi összefogás teszi lehetővé, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet az ünnepeken túl is, egész évben hatékonyan tudja segíteni a nélkülözőket és bajba jutottakat. Az adventi adománygyűjtés hagyományainak része, hogy az összefogás az első adventi gyertya közös meggyújtásával veszi kezdetét, melyet idén is Lévai Anikó és Kovács Kokó István jószolgálati nagykövetek, és Lehel László elnök-igazgató lobbantottak lángra.

A jószolgálati nagykövetek ünnepi köszöntőjét követően Lehel László az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója prezentációjában ismertette az előző évi adventi pénzadománygyűjtésből megvalósuló segélyakciókat, egész éves programokat és fejlesztéseket. Elsők között említette a segélyszervezet Kapaszkodó programját, melynek keretében nehéz sorsú gyermeket támogatnak, közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozások szervezésével teremtve esélyt a gyerekek felzárkózására. Hangsúlyozta, hogy ez az egyedülálló program a Segélyszervezet adományozóinak köszönhetően működhet és adhat esélyt évente több mint 2000 gyermeknek a szegénység okozta hátrányok leküzdésére.

Az elnök-igazgató elmondta, hogy az adventi adománygyűjtésnek köszönhetően tudta hatékonyan működtetni Országos Segélyközpontját az Ökumenikus Segélyszervezet, mely 2018-ban is krízishelyzetbe került családok ezreinek nyújtott segítséget. A szintén az előző évi adventi gyűjtésből megvalósult konkrét fejlesztések közül Lehel László kiemelte az új Biztos Kezdet Gyermekház kialakítását és felszerelését Olaszliszkán, a kastélyosdombói Családok Átmeneti Otthonához kapcsolódó szociális gazdaság fejlesztését, a Dunavarsányban található Időskorúak Gondozóházának felújítását és felszerelését, valamint a miskolci Családok Átmeneti Otthona és a hozzá kapcsolódó közösségi tér fejlesztését. Fentieken túl a tavalyi adománygyűjtésnek is köszönhetően indulhatott el az ország 4 pontján bántalmazottaknak segítséget nyújtó régiós krízisambulancia, mindemellett új szociális és fejlesztő központ létrehozását is megkezdhette Sopronban és Debrecenben a segélyszervezet.

Az elnök-igazgató leszögezte: az ünnepi segélyakciók és a kiemelt fejlesztések mellett a segélyszervezet valamennyi intézményének működéséhez és fejlesztéséhez évről évre jelentősebb támogatást biztosít az adventi gyűjtés. A segélyszervezet működése ma már szinte elképzelhetetlen enélkül a széleskörű ünnepi összefogás nélkül, és hasonló célokért gyűjtenek idén adventben is. Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez. Legfőbb célkitűzés továbbra is az esélyteremtés, a valódi kitörési pontok a szegénységből. Ennek érdekében egy-egy családdal a Segélyszervezet munkatársai akár éveken át foglalkoznak, azért, hogy aztán önállóan, külső segítség nélkül is boldoguljanak.

Lehel László végül hangsúlyozta: bár a gyűjtés kampányszerű, az Ökumenikus Segélyszervezet nem kampányszerűen, hanem egész évben támogatja a rászorulókat. Teszi ezt azon a több mint negyedévszázados tapasztalat és szakmai ismeretek birtokában, hogy mikor mivel tud a legtöbbet adni: ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek.

Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: hosszas előkészületek és széleskörű partneri összefogás előzte meg a gyűjtést annak érdekében, hogy idén is minél többekhez jusson el a felhívás és minél egyszerűbben lehessen csatlakozni az országos összefogáshoz. Az adománygyűjtés módját és a lehetséges támogatási formákat ismertetve elmondta: a 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forinttal lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat. Természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra is, hogy bár az advent csak a mai napon veszi kezdetét, az előző évekhez hasonlóan a gyűjtés a Tesco áruházakban már november 12-én elkezdődött. Emellett november 23-án megnyílt a segélyszervezet Adománypontja az Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén, ahol önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. A helyszínen lehetőség nyílik megismerkedni a segélyszervezet munkájával, az adományboltban pedig a karitatív szervezet intézményeiben készített ajándéktárgyak vásárlásával lehet segíteni. A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat vagy csekken lehet adományozni. Az Opera által szervezett Diótörő Fesztivál keretében az ott vásárolt forralt bor és más finomságok árával támogathatják a kitűzött célokat az Erkel Színház előtt az adományozni kívánók.

A magánadományozók mellett az összefogásban évről évre fontos szerepet játszanak a segélyszervezet vállalati partnerei is. A sajtótájékoztatón az ünnepi összefogás évek óta elkötelezett stratégiai partnereinek képviseletében Károlyi Zsuzsanna, az E.On marketing és kommunikációs igazgatója is felszólalt, minél többeket biztatva az összefogásra.

A sajtótájékoztató résztvevői végül az adományvonal 1353-as számait megformáló installáció mellől élelmiszert, ruhát, tűzifát és gyermekjátékokat tartalmazó adománycsomagokat indítottak útnak egy rászoruló családhoz kifejezve ezzel azt, hogy a telefonhívásokból is valódi adomány, tényleges segítség lesz.

