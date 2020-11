Online tartják meg a Máért-et és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését

Az új eszközöknek köszönhetően több 10 ezer embert tudtak elérni, és remélte, őket a jövőben is meg tudják tartani a nemzetpolitikának.

Az idén a koronavírus-járvány miatt online módon rendezik meg a Magyar Állandó Értekezletet (Máért) és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését november 26-án – jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) online közgyűlésén, szombaton.

Potápi Árpád János óriási dolognak nevezte, hogy a nyugati magyar szervezeteket össze tudják fogni, koordinálni tudják a magyar diaszpórapolitikát.

A nemzetpolitikai államtitkár felidézte: tavaly októberben döntött az Országgyűlés arról, hogy 2020 a nemzeti összetartozás évelesz. Reménykedtek, hogy számtalan programot tudnak megvalósítani, megemlékezve 1920-ról, a trianoni békediktátumról, nemcsak a kudarcokról, a megpróbáltatásokról, hanem az elmúlt száz év sikereiről is.

Mert minden nehézség ellenére a magyarság a Kárpát-medence legerősebb nemzete – fogalmazott, és reményét fejezte ki, hogy a vesztes 20. század után a 21. századnak nyertese lesz a magyarság.

Kifejtette: a járvány két periódusában nem csupán Magyarország, az anyaországi magyarok, hanem a diaszpóra magyarsága is a négy fal közé szorult, a programokat át kellett helyezni az online térbe. Ezáltal ugyanakkor olyan embereket tudtak megszólítani, akikre nem is számítottak, újak a nemzetpolitika területén. Az új eszközöknek köszönhetően több 10 ezer embert tudtak elérni, és remélte, őket a jövőben is meg tudják tartani a nemzetpolitikának.

Kitért arra, hogy most tartanák a Magyar Diaszpóra Tanácsot, illetve a Magyar Állandó Értekezletet, ezeket az idén is megrendezik, de szintén online formában.

Közlése szerint november 26-án délelőtt tartják a Magyar Állandó Értekezletet, és délután a Magyar Diaszpóra Tanácsot.

Felidézte: idén 28 országból 111 oktatási szakember vett részt a hétvégi magyar iskolák találkozóján, jelenleg 250 ilyen iskoláról tudnak.

A diaszpóra magyarságát felkaroló Kőrösi Csoma Sándor (KCSP) programról és a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor programról szólva kiemelte: ezek a zászlóshajói a nemzetpolitikának.

Kifejtette: a KCSP-ben indulása óta 625 ösztöndíjas vett rész, 29 országban segítve a világ magyarságát, az ösztöndíjasok egyházi feladatokba is bekapcsolódtak.

Eddig 45 ezer magyart tudtak elérni a diaszpórában. Március közepe óta az ösztöndíjasok nagyrészt távmunkában látják el a feladatukat.

A KCSP-t idén nem tudták meghirdetni a koronavírus-járvány miatt, amint lehetséges, újból meghirdetik a programot – jelezte Potápi Árpád János.

A nemzetpolitikai államtitkár elmondta még: 2020-ban 364 millióból 261 pályázat megvalósulását támogatták a diaszpóra területén. Ebből 116 a NYEOMSZSZ és tagszervezeteinek pályázata volt, összesen 141 millió forint értékben.

A nagyságrend a keretösszegeknél jövőre is hasonló lesz, és a pályázatok is hasonlóak lesznek. Egyetlen programot sem szüntettek meg, folytatásuk biztosított – hangsúlyozta.

Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy az oktatás területén jelentős az előrelépés, a sárospataki református kollégiumban diaszpóraosztály indulásáról döntött a kormány, ami ötéves angol-magyar képzésként indulhat. A felsőoktatásban a cél, hogy minél több magyar fiatalt tudjanak visszahozni, akik magyarul tanulhatnak.

A 2020 – az erős magyar közösségek éve programjai közül kiemelte a Miénk a város című játékot, a június 4. alkalmából meghirdetett videopályázatot.

A Határtalanul! programot szintén le kellett állítani a járvány miatt – jegyezte meg, hozzátéve: ha minden jól megy, jövő tavasszal nem 100 ezer gyermek kerekedik fel, hanem ennek a duplája.

Elhangzott: a szombati közgyűlésen tíz tagú elnökséget választottak, a szervezet vezetője Bihari Szabolcs lett Svédországból.