Operatív Törzs: az idősek maradjanak otthon!

Online sajtótájékoztatót tart az Operatív Törzs a koronavírus-járvány legfrissebb hazai fejleményeiről.

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az idősek maradjanak otthon!

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 85-re emelkedett a megbetegedett emberek száma. Mindezek mellett ketten vesztették életüket, így háromra nőtt az áldozatok száma – írja az Origo. Egy 68, és egy 74 éves férfi beteg halt meg. Mindezek kapcsán ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy vannak olyan kockázati csoportok, akik nagyon érzékenyen reagálnak a megbetegedésre. Az eddig elhunyt három személy többféle alapbetegségben szenvedett – tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos ismét határozottan arra kérte az időseket, maradjanak otthon, és a kapcsolattartást modern eszközökkel oldják meg.

A krónikus betegségben szenvedő fiatalok sincsenek biztonságban

Müller Cecília szólt arról is, hogy a krónikus betegségben szenvedő fiatalok is maradjanak otthon, mert náluk is súlyosan lép fel a betegség – tette hozzá. Az országos tisztifőorvos közölte, aki csak teheti, tartson távolságot a másiktól, mindez vonatkozik a külföldről hazatértekre is.

Az ország minden területéről van beteg, a tömeges megbetegedés küszöbén állunk – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Ez a helyzet mindenkitől áldozatot követel

Önmagában az, hogy valaki idősebb, jelentős kockázati tényező, ez a körülmény mindenkitől áldozatot kíván – mondta Müller Cecília. Azt kérte, hogy mindenki tegyen meg mindent, amit megtehet, így senki se bulizzon, a külföldről érkezők különítsék el magukat, a nyugdíjasok maradjanak otthon. Jó hír, hogy már hét gyógyult távozott az egészségügyi intézményből. Öt iráni és két magyar gyógyult meg – tette hozzá.

Nincs fennakadás a teherforgalomban

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, hogy sem az országba belépő teher, sem személyforgalomban nincs jelentős fennakadás. A csanádpalotai 25 kilométeres kamionsorról azt mondta, hogy mindent megtesznek a kamionosok egészsége érdekében.

A Liszt Ferenc-repülőtéren 42 fő várakozik. Lakatos Tibor arról is beszélt, hogy a repülőtéren ágyakat, maszkokat és wifihozzáférést is adnak a várakozóknak, akiknek a türelmét kérte.

69-en szegték meg a házi karantén szabályait

Azt is mondta, hogy egyre többen szegik meg a házi karantén szabályait, eddig 69 ilyen eset történt.

Az üzletek nyitvatartása ügyében 19 esetben történt jogi lépés – árulta el az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője. Nagyon sokan próbálnak hasznot húzni ebből a kényszerű helyzetből – mondta. Volt olyan, aki az ÁNTSZ munkatársának adta ki magát, és azt ígérte, hogy koronavírus elleni szert tud kínálni. Ez a nő letartóztatásba kerülhet – tette hozzá. Az új járvánnyal összefüggésben 47 eljárás indult. Összesen 22 gyanúsítottat hallgattak ki – mondta a szóvivő.

A honvédség újabb 100 fővel segíti a határ védelmét

Ruszin Romulusz dandártábornok elmondta, hogy a honvédség 71 vállalatnál jelent meg, hogy segítsék a biztonságos ellátást. Szólt arról is, hogy több városban működik katonai járőrszolgálat. Céljuk, hogy fokozzák a biztonságérzetet. A határvédelemről azt mondta, hogy szombattól újabb 100 fő támogatja majd a Belügyminisztérium munkáját.