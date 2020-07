Orbán Viktor: nem szabad feladni a tervszerű védekezést, a vírus itt van közöttünk – HALLGASSA MEG!

A vírussal együtt kell élnünk, és ha rosszul élünk vele együtt, akkor annak meglesznek a következményei – figyelmeztetett a miniszterelnök, aki Nagy Katalinnal beszélget a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában a legfrissebb kormányzati intézkedésekről.

– Az első, hogy a tervszerű, higgadt és kiszámítható védekezést nem szabad feladni.

Nem szabad, hogy elragadjon bennünket a hév, a lelkesedés, a szív, a nyár, a Balaton, a nyaralás. Legyen a fejünkben, hogy a vírus itt van közöttünk, nem tudunk tőle megszabadulni, együtt kell vele élnünk, és ha rosszul élünk vele együtt, akkor annak meglesznek a következményei

– figyelmeztetett Orbán Viktor a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

– A kormány először is megpróbál kiszámítható döntéseket hozni, ezért a februári kormányülésen hosszú órákon át foglalkoztunk a járványügyi helyzettel és úgy határoztunk, hogy lesz egy operatív törzs – amely egyébként ma is működik – és egy járványügyi akciócsoport is – közölte a kormányfő.

Azt is hozzátette, ennek a nyugalomnak vagy relatíve jó helyzetnek a hátterében azért folyamatosan több száz ember áll készenlétben. – Pintér Sándor minden reggel hajnalban megkezdi a munkát, az operatív törzs megfelelő részlegeivel tanácskozik, Kásler Miklós figyeli az egészségügyi helyzetet, utasítja az egészségügyi csapatokat, kórházakat. Egy gépház megbízható, kiszámítható módján működik egy védekezési rendszer – folytatta.

Zöld jelzésű országokba menjünk!

Aki külföldre megy, zöld jelzésű országba menjen, ne sárgába és ne pirosba – kérte a miniszterelnök, hangsúlyozva:

a pandémiás szempontból kockázatosabb államokba utazók a vírus elleni védekezés rendelkezéseit betartó honfitársaikat is fertőzésveszélynek tehetik ki.

A kormányfő értékelése szerint beváltak a magyar intézkedések, és a lehetséges második járványhullámra is fel van készülve az ország. Szavai szerint tavasszal bebizonyosodott: a hazai egészségügyi ellátórendszer az egyik azok közül, amelyek a legjobban teljesítettek Európában. Emellett a védekezéshez szükséges eszközöket magyar vállalatok gyártják a maszkoktól a lélegeztetőgépekig.

Az előadóművészek túlélési feltételei biztosítottak

A miniszterelnök elmondta, továbbra is az idősek vannak a legnagyobb veszélyben. Nagyon fontos, hogy az irántuk való szeretet ne csak szép szavakban, de fegyelmezett viselkedésben is megnyilvánuljon. Azt javasolja, ne kockáztassunk, maradjon minden úgy, ahogy van.

Hozzátette, tudja, hogy ez sok embert egzisztenciálisan nehéz helyzetbe hoz, például az előadóművészeket, de a túlélésük feltételei biztosítottak. Gondoskodni kell a könnyűzenével foglalkozó művészekről,

erre 5 milliárd forintot különített el a kormány, és garázskoncertek megszervezésével biztosítják, hogy alkotni tudjanak.

Speciális műfaj a cigányzene, így ők különösen bajban vannak – hangsúlyozta. Kifejezetten az ő megsegítésükre 800 millió forintot biztosítottak. – Amit lehetett, megtette a kormány – húzta alá a miniszterelnök.

Fejlesztésekkel segítik a bajba jutott ágazatokat

A magyar munkaügyi statisztika dzsungelhez hasonló a különböző mutatókkal, ember legyen a talpán, aki kiigazodik rajta – mondta el a KSH munkanélküliségi adataival kapcsolatban Orbán Viktor. A járvány előtt 4 és fél millióan dolgoztak, most 30 néhány ezerrel kevesebben. Bár megtört a foglalkoztatottság lendülete a veszélyhelyzet ideje alatt, azonban ezt sikerült már visszaállítani. – Teljesítettük, amit vállaltunk – jelentette ki Orbán Viktor utalva a kormány ígéretére, miszerint ahány munkahelyet elveszítenek az állampolgárok a vírus miatt, annyi új munkahelyet teremtenek majd.

– A jövő évben várhatóan jobban jövünk ki a pandémiás válságból, mint ahogy belementünk, annak köszönhetően, hogy szabályváltoztatásokkal és rendkívül nagy összegekkel támogattunk különböző beruházásokat – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, eszközöket adtak az embereknek és a különböző miniszterek átalakítások és fejlesztések bevetésével igyekeznek segíteni a bajba jutott ágazatoknak. Ezt kell neki, a miniszterelnöknek összefogni egy átfogó gazdaságpolitikává és úgy gondolja, sikerülni is fog.

– A magyarok meg vannak arról győződve, hogy a miénk a világ legszebb országa, és nem is tévednek

– jelentette ki a miniszterelnök. Sokan itthon töltik a nyarat, így országunk szépségét még többen vehetik majd észre. 2023-ban Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa, így nem lehet koszos, viharvert, a maga szépségében kell bemutatni a várost. Itthon nem minden vadonatúj, Veszprém Gizella városa sem. – Nem baj, ha idős és megviselt, de legyen méltóságteljes, nagyvonalú, mutasson olyan sajátos érzést, esztétikumot, amit máshol nem lehet megtalálni – mondta Orbán Viktor. Hozzátette, a város lábainál ott a Balaton – az ember mindig megdöbben a szépségétől.

A miniszterelnök kifejtette: sikerült megegyezni Navracsics Tibor volt miniszterrel, aki az egész programot kézbe veszi. 40 milliárdot tettek erre félre, és egyházi épületek megóvására másik 40-50 milliárdot, vagyis összesen majdnem 100 milliárdot szánnak erre a programra. Navracsics Tibor segített kialakítani az új kormányzati rendszert – köszönte meg Orbán Viktor – és most ezt a munkát és irányítását is elvállalta, amit szívesen bíz rá Navracsics Tiborra a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU-tól kapott támogatásokkal gyakorlatilag a nyugati vállalatok által kivitt pénz egy részét kapjuk vissza. Szavai szerint a Brüsszelben kiharcolt plusz mintegy ezermilliárd forintnyi forrást egyebek mellett a teljes magyarországi vízrendszer felújítására költik.

