Passzolná az MSZP a felelősséget

A párt vezetése az álmentős propagandafilm készítőire hárítaná a felelősséget, ám az operatőr – Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő asszisztense – csupán technikai segítséget nyújtott ahhoz. Az ügyben belső vizsgálat folyik a pártban, amelynek egyik részeredménye már borítékolható: Szakács László MSZP-s alelnök közölte, hogy a videóban feltűnő Korózs Lajos nem hibás.

Eközben kiderült, az álmentős Németh Athina hazudott munkahelyével kapcsolatban, nem is dolgozik ott, ahol állította. Németh azon kijelentéseit, amelyek szerint tíz ápoltjából kilenc elhunyt, korábban Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő terjesztette, az álmentős hazug állításait pedig a The ­Financial Times című nemzetközi lap is közölte − írja a Magyar Nemzet.

Tegnap számos új részlettel gazdagodott az MSZP és Korózs Lajos szocia­lista országgyűlési képviselő vesszőfutása a párt által közzétett, álmentős propagandavideó ügyében.

A Hír TV szerint a bődületes hazugságokat tartalmazó videót, amellyel emberek állítólagos halálából akart politikai tőkét kovácsolni a párt, az MSZP vezetése hagyta jóvá, név szerint Tóth Bertalan pártelnök, Molnár Zsolt és Nyakó István.

Az azonban szinte biztosnak tűnik, hogy a párt vezetése nem kívánja vállalni a felelősséget a történtekért, sőt Korózs Lajos számára sem lesznek az ügynek politikai következményei. Minderről Szakács László, az MSZP alelnöke beszélt az ATV reggeli műsorában, kiemelve, hogy az felel a hírhamisításért, aki előkészítette és elkészítette a felvételt. Ebből egyenesen következik, hogy a párt felelősségre fogja vonni Szalay Tamás Lajost, a Népszabadság egykori újságíróját, Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő sajtósát, aki a kamera túloldalán állt.

Ujhelyi azonban napközben úgy tájékoztatott, hogy közvetlen munkatársa „az MSZP videójának felvételéhez mindössze technikai segítséget nyújtott a szabadidejében”, annak előkészítésében és tartalmában semmilyen szerepe nem volt.

Úgy tűnik tehát, hogy megjelent az MSZP Facebook-oldalán egy hamis állításoktól hemzsegő propagandavideó, amelyet a pártvezetés jóváhagyott, a párt munkatársa asszisztált hozzá, ám a felelősség labdáját mindenki tovább is passzolta, ki tudja, hol áll meg.

Az ügyben „belső vizsgálatot” folytat az MSZP.

A hírhamisítás súlyosságát növeli, hogy bebizonyosodott: a magát mentőtisztnek kiadó Németh Athina hazudott a munkahelyéről is. A 24.hu-nak tegnap nyilatkozó nő egy fejléccel ellátott papírral próbálta igazolni, hogy egy magán-mentőszolgálatnál dolgozik. A szóban forgó cég az AMS Assistance Kft., amely a balliberális lap kérdésére közölte: „Németh Athina nem dolgozik és nem is dolgozott az AMS Assistance Kft.-nél alkalmazottként vagy a cég megbízásából.” A kft. ügyvezetője hozzátette: Németh az egyik kollégájuk ismerőse vagy barátnője.

„Ennek okán valamikor 2009–2012 környékén többször is járt a mentőállomásunkon. Szeretett volna nálunk munkát vállalni, de végül nem alkalmaztuk őt, mert nem volt olyan munkaterületünk, amire alkalmazni tudtuk volna” – közölte. A válasz kapcsán felmerül, hogy a Magyar Nemzetnek korábban nyilatkozó nő arról is hazudott, hogy lenne egészségügyi szakképesítése. Korábban a Samaritanus Mentőszolgálat is kijelentette: nem áll és nem is állt alkalmazásban náluk Németh Athina, személyétől elhatárolódnak.

A Mandiner.hu tegnap arra emlékeztetett:

nem Korózs Lajos az első politikus, akit Németh Athina becsapott. Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője már áprilisban felemlegette az álmentős történetét az Országgyűlésben.

„Önök a harmincezer ágy kiürítésével halálba küldtek embereket. ­Németh Athina önkéntes mentőápoló a napokban számolt be arról, hogy az általa ápolt tíz hazaküldött betegből kilenc meghalt” – mondta Szabó, aki ezután felolvasta a Korózs által is elmesélt történtet. Szabó Tímea a témát bevitte az Országgyűlés népjóléti bizottsága elé is – amelynek elnöke épp az MSZP-s Korózs. Szabó Tímea egyébként egyik napirend előtti felszólalásában arról beszélt: többen haltak meg az ágykiürítések miatt, mint a járványban, szavait azonban semmilyen adatsor nem támasztja alá.

Németh Athina egyébként nemcsak a baloldali politikusokat és a baloldali médiát – például a Klubrádiót – haknizta körbe történetével, hanem vélhetően az előbb említettek közül valakinek a segítségével nyilatkozott a The Financial Times angol nyelvű, tekintélyesnek számító, liberális üzleti lapnak – írja a Magyar Nemzet sajtóértesülésekre hivatkozva. A cikkben a nőre név szerint hivatkoznak, mint egy budapesti magánvállalat mentősére.

Németh ugyanazt a sztorit mesélte el a Financial Timesnak, mint ami az MSZP-s videóban is szerepel: tízből kilenc hazaküldött beteg meghalt. Ám tett súlyosabb állítást is, nevezetesen hogy az egészségügyi dolgozók terjesztik a vírust a lakosság körében. Ha ez az állítás ismerősen cseng, az nem véletlen: a Pesti úti idősotthon ügyében lényegében hónapok óta ugyanezt állítja Karácsony Gergely budapesti főpolgármester. A cikk szerzője szerda este törölte a Facebook-oldalán megosztott írást.