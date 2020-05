Peking visszautasítja az amerikai vádakat a járvánnyal kapcsolatban

Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy az új koronavírus-járvány rosszabb az 1941-es Pearl Harbor-i támadásnál.

A kínai külügyminisztérium csütörtökön ismét visszautasította az amerikai fél vádjait az új koronavírus-járványt illetően, miután Donald Trump amerikai elnök újból Kínát okolta a világjárvány kialakulása miatt.

Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő a csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az Egyesült Államok ellensége nem Kína, hanem az új koronavírus. A szóvivő ezt követően azt üzente az amerikai félnek, hogy harcoljon inkább Kína mellett bajtársként a járvány ellen.

Hua szerint számos ország és szakértő méltatta Kínát a vírus terjedésének megfékezésére tett igyekezetéért. Hozzátette: „az Egyesült Államokban néhányan másokat hibáztatnak ahelyett, hogy a saját felelősségükkel foglalkoznának”.

Donald Trump szerdán úgy nyilatkozott, hogy az új koronavírus-járvány rosszabb az 1941-es Pearl Harbor-i támadásnál vagy a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadásnál. Az amerikai elnök azt is hozzátette, hogy már a forrásánál, vagyis Kínában meg lehetett volna fékezni a vírus terjedését.

Kína már több alkalommal nehezményezte, hogy a vírust amerikai politikusok kínai eredetűként emlegetik, Peking szerint ugyanis ez nem bizonyított.

Hua csütörtökön azt is elmondta, hogy Kína támogatja az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) a járvány eredetének kivizsgálásában, ugyanakkor a vírus kínai eredetét megkérdőjelező, Európában és az Egyesült Államokban felfedezett, korai esetekre is emlékeztetett.

Egy nappal korábban azonban Csen Hszü, Kína genfi ENSZ nagykövete újságíróknak azt mondta: Kína nem fog nemzetközi szakértőket meghívni a járvány forrásának vizsgálatára az új koronavírus elleni „végső győzelem” biztosítása előtt.