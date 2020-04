Példátlan összefogás az oktatásért

A távoktatás összességében sikeres, de a távolabbi jövőben is elengedhetetlen lesz a tanárok és a diákok közötti kapcsolat – véli Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár. A szakpolitikus elmondta: azokat a tanulókat is bekapcsolják a távoktatásba, akiknek nincs megfelelő eszközük vagy internetkapcsolatuk.

„Egyes országokban kényszerűségből a tanítás teljes elengedése mellett döntöttek, mert nem tudták volna elérni, hogy a tanulók többsége továbbra is részt vehessen az oktatásban. Magyarországon felelős és ambiciózus döntés született a digitális oktatás bevezetésével” – jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában. Solymár Károly Balázs úgy fogalmazott, hogy

hazánk az emberi élet és egészség védelmének elsőbbsége mellett sikerrel célozta meg az oktatási rendszer minél kisebb sérelemmel járó átállítását.

Minden korosztály bekapcsolódik

„A segítségnyújtás folyamatban van azon tanulók bekapcsolásáért is, akiknél a megfelelő eszközök vagy az internetkapcsolat hiánya miatt még felmerülhetnek nehézségek” – hangsúlyozta Solymár Károly Balázs. A helyettes államtitkár a tapasztalatokról elmondta, hogy az intézményvezetők, pedagógusok azonnal reagáltak a rendkívüli helyzetre. „Mára összességében eredményesnek nevezhető ez a példa nélküli akció. Feladatokat kiküldeni, házi feladatot visszaküldeni, a virtuá­lis térben tanórát tartani az intézmények nagy többségében már üzembiztosan sikerül” – jelentette ki a szakpolitikus, aki egyúttal elismerését fejezte ki a tantermen kívüli tanítás kialakításában és működtetésében részt vevő szülőknek és pedagógusoknak.

A sikerhez segítség is kell, ezért indította el az ITM a Digitális jólét program koordinálásával a Digitális összefogás kezdeményezést, melyben a digitális ágazat szereplői a magyar polgárokra nehezedő terhek csökkentésén dolgoznak.

„A szektor mára több mint 180 digitális megoldással, alkalmazással, szolgáltatással áll rendelkezésre, egymillió munkavállaló otthoni munkáját, valamint közel 1,6 millió diákot és kétszázezer tanárt segítve. A felajánlások hozzájárulnak ahhoz is, hogy a több mint kétmillió 65 évnél idősebb állampolgár digitális úton kapcsolatot tarthasson családtagjaival, barátaival, így mérséklődjön a korosztály veszélyeztetettsége. Ingyenesen elérhetővé váltak vírusirtó rendszerek, dolgozatírás-hitelesítő rendszerek, filmadatbázisok és az egészségügyben dolgozókat támogató alkalmazások is” – részletezte a Solymár Károly Balázs.

Tananyagok, segédletek

„A Digitális összefogás honlapján számos távoli és digitális oktatást segítő felajánlás is megtalálható, köztük útmutatók, segítőcsoportok, eszköz- és tananyaggyűjtemények is. A csoportosítások segítenek az eligazodásban. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a pedagógusokhoz eljutnak a digitális átállást segítő tartalmak, és ők alkalmazzák is ezeket. Idén az ötödik alkalommal tartottuk meg a Digitális témahetet, amelynek részeként több száz jó gyakorlat vált elérhetővé az esemény honlapján és közösségimédia-felületein” – beszélt Solymár Károly Balázs arról, hol érhető el további támogatás.

Ám a sornak ezzel nincsen vége, hiszen

a digitális munkarend miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma előre hozta az okos tankönyvek bemutatóját; az Nkp.hu címen érhető el a legtöbb tankönyv digitális változata a kapcsolódó számtalan interaktív feladattal.

Elérhető a Szakképzési tananyagtár is a Köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszeren (e-Kréta), vagy a Box.edu.hu linken. A portálon az oktatók megoszthatják az általuk készített és a mások által kifejlesztett, szabadon felhasználható tartalmakat is.

Pótolhatatlan kapcsolat

A helyettes államtitkár szót ejtett arról is, hogy a hazai vezetékes és mobilhálózatok összességében jól vizsgáztak, a jelentősen megnövekedett adatforgalmat is képesek kiszolgálni.

„Az időnként itt-ott tapasztalható forgalmi fennakadásokat a szolgáltatók folyamatosan javítják, többleterőforrások átcsoportosításával számos gyors beavatkozást hajtottak végre az elmúlt hetekben. De a családon belül is tehetünk azért, hogy ne terheljük túl a hálózatot. Ha például a két távmunkát végző szülő mellett három gyermek vesz részt a távoktatásban, nem tanácsos egyszerre valamennyiüknek vidókonferenciás applikációt használni. Törekedjünk arra, hogy csak a szükséges és elengedhetetlen mértékben terheljük hálózatainkat” – javasolta.

„A távoktatás sikerélményéből biztosan jócskán marad a korlátozások feloldása utáni időszakra is. Azok a pedagógusok, akik eddig félve nyúltak a digitális megoldásokhoz, magabiztosan alkalmazzák majd azokat, a diákok pedig rájönnek arra, hogy a játék és a napi kapcsolattartás mellett mennyi, számukra kifejezetten hasznos tartalom lelhető fel a neten. Ugyanakkor abban is biztos vagyok – zárta sza­vait Solymár Károly Balázs –, hogy jövőben sem pótolja semmi a tanárok és tanulók közötti személyes kapcsolatot, amely a hatékony tanítás-tanulás legfontosabb eleme és feltétele marad.”

Okostelefon és notebook „A közelmúltban ötven okostelefon, illetve notebook jutott el nehéz helyzetben lévő családokhoz, gyerekekhez a Digitális összefogás segítségével, a Van helyed! alapítványon keresztül a Huawei Hungarytől” – mondta Schanda Tamás az MTI-nek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette: a Digitális összefogásban eddig felajánlott szoftverek és eszközök piaci összértéke meghaladja a harmincmilliárd forintot.

