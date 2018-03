Robbanásközeli a migránshelyzet Görögországban (videó)

Korábban úgynevezett pakisztáni menekülteket tartóztattak le Görögországban, mert turistákat raboltak ki.

A legutóbbi hírek szerint egy hattagú pakisztáni bandát tartóztattak le a görög rendőrök, miután bebizonyosodott, hogy nem egyszer turistákat raboltak ki, és többeket le is szúrtak – írja az Origo.

A múlt héten tartóztatták le Athénban azt a hattagú, fiatalokból álló migránsbandát, amely rettegésben tartotta a helyieket és a turistákat egyaránt – mint arról a 888.hu beszámolt.

A fiatalokat rablással és gyilkossági kísérlettel vádolják, miután bebizonyosodott róluk, hogy ők voltak azok, akik több turistát is kiraboltak a mediterrán országban.

A legelterjedtebb módszerük az volt, hogy fiatal párokat támadtak meg az Akropolisz környékén, jellemzően a késő esti órákban.

Szinte kivétel nélkül késsel támadtak az áldozatukra, akiket sokszor meg is szúrtak. Több áldozatuk is súlyos sérüléseket szenvedett.

Hundreds of #migrants trying to smuggle themselves aboard ships to #Italy have been flooding into the Port of Patras in #Greece#MAGA#AmericaFirst🇺🇸 #BuildTheWall pic.twitter.com/Xxp51Vsipe

— Armen (@ArmenArmich) March 14, 2018