Rohamosan emelkedik a halottak és betegek száma Kínában

Vasárnap estére már 80-an haltak bele a betegségbe, reggel még 56 volt a ragály áldozatainak száma.

A Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlése szerint válságos állapotba estére 461 beteg került, reggel még 324 volt a számuk. Mindeközben több mint megkétszereződött, már csaknem hatezerre emelkedett a járvány fertőzésgyanús eseteinek száma a bő fél nappal korábbi 2684-ről.

Mindeközben a koronavírus okozta járvány terjedésének fékezése végett Kínában hétfőn három nappal – egészen vasárnapig – meghosszabbították a holdújévi szünetet.

A kínai kormány hétfői közlése szerint öt koronavírusos beteg van Hongkongban, kettő pedig Makaón.

Szórványos eseteket jelentettek Thaiföldről, Tajvanról, Vietnamból, Szingapúrból, Malajziából, Nepálból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából.

A koronavírus terjedéséről és áldozatainak számáról a The Center for Systems Science and Engineering oldalán bárki percre készen tájékozódhat.

Borítókép: Az utasok hőmérsékletének vizsgálatát végző, védőruhába öltözött egészségügyi alkalmazottak várakoznak egy pekingi metróállomás bejáratában 2020. január 25-én