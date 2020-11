Soha nem lesz elfogadható, ha az európai forrásokat országok megzsarolására használják fel

Ha a liberális mainstream nem kedvel egy országot, akkor minden bizonnyal nem felel meg a jogállamisági kritériumoknak – mondta Szijjártó Péter.

Ha a liberális mainstream kedvel egy országot, akkor minden bizonnyal teljesíteni fogja a jogállamisági feltételeket, ha nem kedveli, akkor minden bizonnyal nem felel meg a jogállamisági kritériumoknak. Ilyen egyszerű, jelentette ki a magyar külgazdasági- és külügyminiszter. Szijjártó Péter a V4NA-nak, és beszélt Magyarország vakcina beszerzéseiről és a gazdaság helyreállításáról is.

„Az összes lehetséges olyan partnerrel tárgyalásokat folytatunk, ahol esély mutatkozik arra, hogy beszerezzük a vakcinát. Ezt abszolút nem politikai kérdésként kezeljük. Itt a magyar emberek életéről és annak megmentéséről van szó, ezért aztán nem számít, a vakcina melyik forrásból érkezik”, jelentette ki a magyar külügyminiszter a V4NA-nak nyilatkozva. Elmondta, Magyarország részt vesz egy európai beszerzési projektben, de az oroszokkal és a kínaiakkal is tárgyalásokat folytat.

„Most a diverzitás a legfontosabb; hogy a létező legtöbb, biztonságos forrásból származó vakcinát szerezhessük be, és ne politikai kérdésként kezeljük ezt a témát”, emelte ki a miniszter. Hozzátette, várhatóan a jövő héten 10 dózis érkezik Magyarországra az orosz vakcinából, melyeket elkezdhetnek tesztelni.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés kezelése kapcsán a miniszter elmondta, a magyar kormánynak kettős célja van.

„Először is emberek életét, illetve egészségét kell megmentenünk, biztonságba helyeznünk, másrészről azonban a gazdaság működőképességét is fenn kell tartanunk: az országnak működőképesnek kell maradnia.”

Az ország működőképességének fenntartása érdekében a kormány úgy döntött, hogy újabb fél milliárd euróval ösztönzi az országba irányuló beruházásokat. A Magyarországra érkező beruházások költségeinek egyharmadát állja az állam, ha az adott cég a beruházást követően is ugyanazzal a munkavállalói létszámmal működik tovább.

„Így nem a munkanélküliséget finanszírozzuk, hanem továbbra is a munkanélküliség elleni harcot. Ez tehát – a munkanélküliség leküzdésének támogatása a munkanélküliség támogatása helyett – a programunk része, és az is marad”, jelentette ki Szijjártó Péter. Kiemelte, a legfontosabb az olyan cégek beruházásainak támogatása, amelyek elkötelezik magukat amellett, hogy nem hajtanak végre leépítéseket.

A miniszter elmondta, több nemzetközi céggel is tárgyalnak nagyobb beruházásokról, melyek főleg keletről érkeznének Magyarországra.

„Ezen a héten tudtunk bejelenteni egy nagyszabású, kínai autóalkatrész gyártóhoz kapcsolódó 65 milliárd forintos [több mint 180 millió eurós] beruházást”, jegyezte meg. Kiemelte, a tárgyalásokat a jövőben is folytatják, „hisz tudjuk, hogy a beruházás továbbra is a legfontosabb dolog: minél több beruházás érkezik Magyarországra, annál több munkahelyet tudunk megvédeni majd.”

Magyarországon a héten különleges jogrendet vezettek be a koronavírus elleni intézkedések felgyorsítása érdekében. Tavasszal, amikor szintén különleges jogrend lépett életbe, számos támadás érte Magyarországot. A külügyminiszter szerint most is lehet hasonlóra számítani.

„Nem számít, mit teszünk, támadások mindig érnek bennünket. Soha nem konkrét intézkedések miatt támadnak minket, hanem az általános megközelítésünk miatt. Magyarország kormánya keresztény demokrata értékeken alapuló nemzeti kormány, amely következetes migrációellenes politikát folytat és még sikeres is. Emiatt a liberális mainstream képtelen megemészteni, amit csinálunk, és a konkrét intézkedésektől, a konkrét javaslatoktól függetlenül mindig tűz alá vesznek. A támadásokat ezek a politikai kérdések indukálják, mert a liberális mainstream számára megemészthetetlen a tevékenységünk. Azonban mi a magyar emberek elvárásainak kívánunk megfelelni és nem a liberális mainstreamnek, ezért nem számít, mi a véleményük rólunk.”

Az uniós források jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló vita kapcsán a magyar külügyminiszter kijelentette: „egyszerűen elfogadhatatlan, ha az európai forrásokat a zsarolás eszközeként alkalmazzák.”

Elmondta, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz egyértelmű kötelezettségeket vállalt, melyeket teljesített.

„Tehát mi is hozzájárulunk az Európai Unió gazdasági sikeréhez és gazdasági teljesítményéhez. A magyar emberek hozzájárulnak az Európai Unió gazdasági teljesítményéhez, így ez a pénz részben a miénk, részben a magyaroké. Tehát nem a nyugat-európai barátaink nagylelkűségén múlik, ezek nem önkéntes alapon juttatott humanitárius adományok”, tette hozzá.

Kiemelte, hogy amikor „a jogállamiságot hozzák föl, akkor a mi értelmezésünk szerint nem objektív kritériumokról van szó. Ha a liberális mainstream kedvel egy országot, akkor minden bizonnyal teljesíteni fogja a jogállamisági feltételeket, ha nem kedveli, akkor minden bizonnyal nem felel meg a jogállamisági kritériumoknak. Ilyen egyszerű. Ezért soha nem lesz elfogadható, ha az európai forrásokat országok megzsarolására használják fel.”

Ráadásul a jogállamiságnak tulajdonképpen nincs is definíciója, jelentette ki a miniszter.

„Ezért is olyan zavaró, hogy mégis megpróbálják egyfajta a ütőkártyaként, a zsarolás eszközeként használni, hisz az eddigiek alapján a következőképp látjuk: ha egy országban a liberális oldal győz, akkor a liberális mainstream azt a politikai berendezkedést demokratikusnak tekinti. Ha nem a liberálisok nyernek, illetve nem ők irányítanak egy adott országban, akkor a liberális mainstream azt a politikai struktúrát anti-demokratikusnak tekinti. Ennek így semmi értelme, és ezt mi soha nem fogadjuk el. Különösképp azt nem, hogy az európai források felhasználását ehhez a gondolkodásmódhoz kössék”, jelentette ki a V4NA-nak adott interjújában Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter.