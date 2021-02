Sok száz faluban javulhat az életminőség a kisboltok támogatásával

A magyar kormány 45 milliárd forintos csomagjára vállalkozók, cégek és szövetkezetek pályázhatnak.

Több száz kisboltnak jut forrás abból a 45 milliárd forintos támogatási csomagból, amelyet a múlt csütörtöki kormányinfón jelentett be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A pályázat részleteiről Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt a Magyar Nemzetnek. A politikus kifejtette, hogy kik, milyen jogcímen, milyen feltételekkel, mekkora összeget igényelhetnek, és ezért a nyerteseknek milyen kötelezettségeket kell vállalniuk.

– A kormány 45 milliárd forintos támogatásának a célja, hogy a kétezer fő alatti településeken megmentsük a még működő kisboltokat, és hogy ahol nem működnek ilyen üzletek, ott új, vagy már meglevő vállalkozások élelmiszer jellegű boltot nyissanak – jelentette ki a Magyar falu program részeként megjelenő pályázati lehetőségről a lapnak a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Gyopáros Alpár elmondta: a támogatásnak az is célja, hogy az elérhető szolgáltatások – így különösen a postai szolgáltatás, valamint a gyógyszertáron kívül is forgalmazható, engedélyezett – vény nélküli – gyógyszerek kiadása, illetve közösségi tér – biztosítását egy helyen lehetővé tegye az üzlet fenntartója.

Az új szolgáltatásokhoz szükséges feltételek előteremtéséhez szintén igényelhető a támogatási összeg.

Pályázni egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak vagy szövetkezeteknek lehet majd, támogatást olyan igénylő kérhet, aki kétezer fő alatti településen napi fogyasztási cikket forgalmazó üzletet üzemeltet, vagy olyan településen vállalja kisbolt nyitását, ahol ilyen nem működik. A pályázatokat a Magyar falu programban hirdetik ki. Nyertes pályázat esetén a támogatási összeget előlegként fizetik ki.

A politikus kifejtette: pályázni lehet majd épület külső és belső felújítására, bővítésére, akadálymentesítésére legfeljebb ötvenmillió forintig, nyolcvanszázalékos támogatási intenzitással. Emellett lehet forrást igényelni arra is, hogy az üzleteket korszerű berendezésekkel szereljék fel, ide értve a kérelemben vállalt egyéb szolgáltatások folytatásához szükséges eszközöket is, például gyógyszerárusításhoz zárt szekrényt, bútorzatot. Az eszközbeszerzés a boltok felszereltségének javítására is igényelhető, például polcrendszer, pénztárgép, hűtő beszerzésére. E jogcímen legfeljebb 12 millió forint igényelhető, 75 százalékos támogatási intenzitással.

A pályázó meg is vásárolhatja az üzlet működését biztosító ingatlant, erre maximum ötmillió forintot lehet igényelni, ötvenszázalékos támogatási intenzitás mellett.

– Lehet továbbá pályázni a foglalkoztatáshoz igazodó működési támogatásra is, az üzletben foglalkoztatott személy, illetve személyek munkabérének munkáltatót terhelő járulékainak megfelelő összeg megfizetéséhez. Ezt akár öt éven keresztül biztosítja a támogatás rendszere azzal, hogy minden évben kérelmeznie kell a kedvezményezettnek, és akkor jogosult rá, ha a támogatással érintett álláshelyet betölti. Az első két évben maximum két alkalmazottra kérhető a bértámogatás, ezt követően egy alkalmazottra – fogalmazott Gyopáros Alpár.

A kormánybiztos rámutatott arra, hogy forrás több tevékenységre is igényelhető egyidejűleg, így akár 66 millió forint maximális támogatásban is részesülhet egy-egy üzlet. A kérelmeket üzletenként lehet igényelni, így ha egy vállalkozás több kistelepülésen is tart fent kisboltot, akár mindegyikre kérhet támogatást.

– Természetesen ebben az esetben a támogatási összegek megállapításakor figyelemmel kell lenni az uniós szabályok alapján adható támogatási jogcímek szabályaira, azaz a maximum adható összegekre – tette hozzá.

Ha egy egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vagy szövetkezet pályázati forrást nyer, akkor öt évig üzemeltetnie kell a kisboltot az adott településen.

Emellett meghatározzák azokat az alapvető fogyasztási cikkeket, amiket a nyertes pályázónak forgalmazni kell. Sőt, ha a támogatással azt is vállalta, hogy egyéb szolgáltatást nyújt, úgy ezt is biztosítania kell, amíg a külön szerződés ezt meghatározza.

Gyopáros Alpár a Magyar Nemzetnek beszélt arról is, hogy az elmúlt évtizedekben a kétezer fő alatti településeken sok száz élelmiszerbolt zárt be. Ezeken a kistelepüléseken a bolt bezárása általában ellehetetleníti, de legalábbis megnehezíti a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférést.

– Ez a 45 milliárd forintos keretösszegű pályázat összesen 2379 települést érint, ebből több mint háromszáz olyan községet, ahol már nem működik kisbolt. Amennyiben minden üzlet a maximális támogatási összeget igényli, ebben az esetben körülbelül hétszáz kisbolt támogatása oldható meg. Valószínűsíthető azonban, hogy az átlagos támogatási összeg tízmilliós nagyságrend körüli lesz, ez esetben akár még több kisboltot tudunk támogatni – hangsúlyozta Gyopáros Alpár.