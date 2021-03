Sokkolta a svédeket a késes támadás

Egy 22 éves afgán állampolgár sebesített meg szerdán hét embert egy svédországi kisvárosban. Az áldozatok közül háromnak továbbra is súlyos az állapota. A férfi 2016 óta él Svédországban, ideiglenes tartózkodási engedéllyel.

Svédországot sokkolta a késes támadás, amely egy dél-közép-svédországi kisváros központjában, Vetlandában történt szerdán. A településen, amely egyformán távol van Stockholmtól, Malmőtől és Göteborgtól is, mindössze tizenháromezren laknak. Máskor az utcákon napokig nem gurul végig rendőrautó, és beszédes az is, hogy a legközelebbi kapitányság is csak a szomszédos városban, Eksjőben van. A kisvárost szerdán sikoltozás és kiabálás zaja töltötte be: egy 22 éves afgán férfi sorra késelte az éppen arra járókat – idézi fel a történteket a Magyar Nemzet.

A lap az írja, az első hírekkel ellentétben nem nyolc, hanem hét embert sebesített meg a támadó, közülük hármat életveszélyesen. A sértettek mind férfiak, 35 és 75 év közöttiek, és az utca különféle pontjain kerültek szembe a támadóval. Az első segélyhívás után a rendőrség 18 perccel ért helyszínre, de a támadó még mindig ott tartózkodott. Egy intézkedő rendőr lábon lőtte, majd őrizetbe vették és kórházba szállították. A rendőrség először gyilkossági kísérletként kezelte az ügyet, de a szerda esti sajtótájékoztatójukon Anders Thorndberg országos rendőrfőnök már azt nyilatkozta, hogy vizsgálják az esetleges terrorizmushoz köthető indítékokat is. Csütörtök reggel a köztévé reggeli műsorában Mikael Damberg belügyminiszter azt mondta: természetes, hogy vizsgálják, van-e az elkövetőnek kapcsolata bármilyen terrorszervezettel.

Hozzátette, terrorcselekmények előfordulhatnak Svédországban, de jelenleg nem indokolt a terrorkészültség fokozása. A négy évvel ezelőtti stockholmi terrortámadás óta sokkal felkészültebb Svédország (a teherautóval a belvárosban elkövetett támadásban öten vesztették életüket).

Csütörtök délelőtt Addam Rullman ügyész már azt közölte a sajtóval, hogy nem terrortámadás, hanem gyilkossági kísérlet miatt nyomoznak. Ennek ellentmond az, hogy délután a rendőrség megerősítette: az indítékok közül nem lehet kizárni a terrorizmust. A délutáni sajtótájékoztatón újabb részleteket árultak el a rendőrség munkatársai. Megerősítették a sajtóhíreket: az elkövető egy 22 éves afgán állampolgár, aki 2016 óta él Svédországban, ideiglenes tartózkodási engedéllyel.

A támadót még nem teljesen tudták kihallgatni, de annyi bizonyos, hogy nem először gyűlt meg a baja a törvénnyel. Ennél többet 24 órával az eset után sem lehetett hivatalosan megtudni, már az is különlegesnek mondható, hogy ennyit elárultak és egyáltalán beszéltek a támadó menekültstátusáról, valamint származási országáról. Többnyire annyira ki szokták takarni az elkövetőket a közreadott képeken, hogy még a bőrszínük se legyen felismerhető – írja a Magyar Nemzet.

A Fria Tider napilap értesülései szerint az elkövető a bevándorlási káosz derekán, 2016-ban érkezett egyedülálló fiatalkorúként Svédországba, és folyamodott menekültstátusért. A kabuli születésű fiatal gimnáziumi tanulóként 2018-ban ideiglenes tartózkodási engedélyt, Vetlanda külterületén pedig lakást kapott. Ugyanakkor az analfabéta afgán nem volt képes eredményt felmutatni az iskolában, húszéves korában pedig el kellett hagynia az intézményt, mivel ez a középfokú oktatás felső korhatára. Több esetben összetűzésbe került a hatóságokkal, elsősorban kábítószer-birtoklás miatt.

Nem tudni, mi lehet az afgán férfi indítéka, és vajon szándékos volt-e az, hogy csak férfiakat támadott meg. Arról is hallgatnak a híradások, különösen a rendőrségiek, mondott-e, kiabált-e valamit az elkövető. Az biztos, hogy nem sietett, módszeresen ment végig az utcán és támadta meg az embereket, hiszen az első segélyhívás után 18 perccel még a tetthelyen volt – részletezi a portál.

A Magyar Nemzet emlékeztet, nem is olyan régen Svédországban még tagadták, hogy lennének no-go zónák. Azóta, kicsit átkeresztelve, de elismerte a politika, hogy az országban 32 sebezhető negyed van, azaz olyan városrészek, amelyekben szegregáltan élnek bevándorlók, párhuzamos társadalmak alakultak ki, és ahol mindennapos a szervezett és bandabűnözés. A svédek egy jelentős része hajlamos azt gondolni, hogy őket nem érinti, mi zajlik ezekben negyedekben, egyben tagadják, hogy a bevándorlásnak lenne árnyoldala is. De a bűnözés sohasem áll meg egy negyed határán, különösen nem a terrorizmus. Négy éve Stockholm belvárosában, most pedig egy kisváros centrumában szembesítette a társadalmat az arctalan terror azzal, hogy valami nagyon elromlott az egykor a demokrácia és a jólét fellegvárának tartott országban.