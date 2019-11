Soros fia titkos találkozóra utazott Macedóniába

Értesülések szerint Alex Soros érkezése összefüggésben van a 2020-as észak-macedón választásokkal, elképzelhető, hogy az OSF fogja finanszírozni a miniszterelnök választási kampányát.

A republika.mk nevű portál beszámolója szerint az észak-macedóniai Ohrid városa az elmúlt napokban teljesen le volt zárva, rendőrök járőröztek, helikopterek repkedtek és magángépek szálltak le a helyi repülőtéren – írja a V4NA Hírügynökség.

A felhajtás oka, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök, Edi Rama albán és Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök az úgynevezett mini schengeni övezet létrehozásáról egyeztetett a tóparti városban. Vasárnap eldőlt ugyanis, hogy a jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia állampolgárai.

A portál szerint azonban egy kisebb csoport szinte feltűnés nélkül közlekedett a városban, az Unique nevű hotelben szálltak meg, ahol észak-macedón döntéshozókkal tárgyaltak titokban.

A Republika megtudta, hogy a csoportban jelen volt Soros György milliárdos tőzsdespekuláns fia, Alexander, aki Zaev miniszterelnökkel, illetve Stevo Pendarovski észak-macedón elnökkel találkozik. Köztudott, hogy Alexander baráti viszonyt ápol az észak-macedón kormányfővel, közösségi oldalán több közös fotót is közzétett már.

A portál megjegyzi, hogy a közvéleményt és a sajtót nem informálták a Soros-örökös látogatásával kapcsolatban. Úgy tudni, hogy az ifjú Soros négy emberrel érkezett az országba, köztük volt Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF) stratégiai kommunikációs igazgatója, Laura Silber.

A Republika forrásai szerint Alex Soros érkezése összefüggésben van a 2020-as észak-macedón választásokkal, ugyanis Zaev körül igen súlyos korrupciós botrányok alakultak ki az elmúlt időszakban. A portál szerint nagy a valószínűsége annak, hogy az OSF fogja finanszírozni a miniszterelnök választási kampányát, média és nemzetközi támogatást biztosítva neki.

Az is elképzelhető, hogy Ohridban Soros találkozik majd Edi Rama albán miniszterelnökkel is, aki szintén közel áll a milliárdos szervezeteihez, ugyanis felesége Delina Fico, több magas rangú, Sorosék által támogatott projektben is részt vett.