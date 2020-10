Soros-közeli szervezetek is felbukkannak a Twitter-botrány mögött

Egyre nagyobb bajban van a Twitter, amiért cenzúrázták a New York Post által készített cikkeket, amelyen Joe Biden fiának, Hunter Bidennek kényes ügyeit tárják fel. Az ügy miatt Jack Dorsey-t beidézi az amerikai Szenátus is, és a háttérben Soros György amerikai tőzsdespekuláns hálózata is feltűnik.

Egyre nagyobb botrányt kavar az Egyesült Államokban, hogy a közösségi média felületek cenzúrázták a New York Post sztoriját, amelyben Joe Biden fiának, Hunter Bidennek a kétes ügyeit tárták fel – írja a V4NA hírügynökség. Először a Twitter, majd pedig a Facebook is elutasította Hunter Biden leveleinek közlését, a Twitteren nemcsak magukat a leveleket, de még az erről szóló cikkeket sem lehet megosztani, vagy retweetelni.

WATCH: Twitter is blocking users from posting an news story they don’t like. pic.twitter.com/359PdR5ttv — Abigail Marone 🇺🇸 (@abigailmarone) October 14, 2020

A nyílt cenzúrára emlékeztető, a választások befolyásolására irányuló döntés azonban az óriáscég vezetőségén belül is vitát okozott, szerda este Jack Dorsey, a Twitter elnök-vezérigazgatója közleményt adott ki, amelyben elhibázott döntésnek minősítette a saját cége által gyakorolt cenzúrát.

Ted Cruz republikánus szenátor bejelentette, a szenátus Igazságügyi Bizottsága beidézi Dorsey-t, aki jövő pénteken tanúskodhat majd.

BREAKING: Sen. @tedcruz says that the Senate Judiciary Committee will vote on Tuesday to subpoena Twitter CEO Jack Dorsey and that he will testify next Friday. pic.twitter.com/SEZsAzbxFO — Daily Caller (@DailyCaller) October 15, 2020

A Twitter nem először korlátozza önkényesen a szólásszabadságot. Már májusban megjelentek úgynevezett tény ellenőrzések (fact-checks) egyes bejegyzések alatt. Többek között Donald Trump amerikai elnök tweetjei alatt is lehet ilyet olvasni. Érdekesség, hogy pont egy olyan bejegyzést bélyegeztek meg, amelyben az elnök a levélszavazásról értekezett.

Nem véletlen, hogy épp a levélszavazás miatt került Trump tweetjeire a fact-check, ugyanis Twitter nem verte nagy dobra, de a vállalat úgynevezett premier partnere a Vote Early Day (VED) nevű szervezetnek. A VED egy olyan választási érdekképviselettel foglalkozó csoport, amely tájékoztatja a szavazókat a választási nap előtti voksolási lehetőségükről, többek között levélben. A VED a New Venture Fund (NVF) nevű szervezet érdekeltségei közé tartozik.

A NVF pedig Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának (OSF) pénzügyi támogatását élvezi. Az OSF hivatalos honlapja szerint csak 2018-ban több mint 4,5 millió dollár kaptak Soroséktól.

A New Venture Fund továbbá a kétes hátterű Arabella Advisors nevű szervezet szárnyai alatt működik, amely egy olyan stratégiai csoport, amely többek között gazdag baloldali adományozók érdekeit érvényesíti. Az Arabella Advisors másik Soroshoz is köthető szervezete a Sixteen Thirty Fund. Az OSF honlapja szerint ez a szervezet 2018-ban 4,2 millió dollárt kapott.

A Vote Early Day azonban nem az egyetlen választással foglalkozó kezdeményezés, amellyel a Twitter együttműködik. A tech óriás idén a National Voter Registration Day partnere is, amely a Pierre Omidyar liberális milliárdos által alapított Democracy Fund támogatását élvezi.

Az eBay alapítója – Soroshoz hasonlóan – létrehozott egy „filantróp befektetési” vállalatot is, amelyet szerénytelenül OmidyarNetworknak (ON) nevezett el. Az ON már 2009-ben az OSF-el kötött partnerséget, továbbá 2014-ben egy mianmari hírügynökséget támogatott 81,5 ezer dollárral a Tides Foundation-ön keresztül, amely szintén Soros Györgyhöz köthető.