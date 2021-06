Soros-szervezetek irányítják a pedofiltörvény elleni támadásokat

A Soros György bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott álcivil szervezetek indítottak nemzetközi lejáratókampányt Magyarország ellen a pedofilellenes és gyerekvédelmi törvény miatt – ez derül ki, ha végigvesszük a tiltakozó szervezetek listáját, amelyek Brüsszelben is erőteljes lobbitevékenységet folytatnak. Pontosan ugyanazokról a szervezetekről van szó, amelyek Magyarországot az illegális migráció elutasítása miatt támadták. Vagyis az Amnesty Internationalről, a Civil Liberties Union for Europe-ról, a TASZ-ról, a Human Rights Watchról és persze a Magyar Helsinki Bizottságról. Nem véletlen, hogy ezen szervezetek magyarellenes hazugságkampányát a „Soros karmesterének” nevezett Gerald Knaus vezényli, aki korábban a migráció kapcsán támadta hazánkat. A háttérben pedig nemcsak Soros György jelenik meg, hanem a Soros-birodalom örököse, Alex Soros is – olvasható az Origón.

Az elmúlt napokban az UEFA-tól Brüsszelig nemzetközi össztűz zúdult Magyarországra, csupán azért, mert az Országgyűlés elfogadott egy törvénycsomagot a gyermekek védelme érdekében, amely a pedofilok ellen, a gyerekek és a szülők jogai mellett áll ki.

A pedofilellenes törvényt a Soros György amerikai milliárdos által finanszírozott álcivil szervezetek homofóbtörvénynek kezdték hazudni, annak ellenére, hogy az legkisebb mértékben sem irányul a homoszexuális emberek ellen, és nem is vonatkozik a 18 év felettiekre (természetesen, amennyiben nem követnek el pedofil bűncselekményt, de itt sem tesz különbséget a nemi irányultság között).

Az Origo sorra vette, hogy mely Soros-szervezetek bonyolítják le a Magyarország ellen irányuló, nemzetközi lejáratókampányt, annak érdekében, hogy megfeleljenek a milliárdos spekulánsnak és a Soros-birodalom trónörökösének, leendő új főnöküknek, Alexnek.

Míg ugyanis Soros Györgynek – részben politikai és üzleti céljai miatt – az illegális és tömeges migráció volt személyes ügye, addig fiának, Alexnek az LMBTQ-propaganda a személyes ügye. Az apja által finanszírozott szervezetek egyre inkább neki akarnak megfelelni, mivel fokozatosan ő veszi át a Soros-birodalom vezetését.

A lejáratókampányt pedig ezúttal is Soros régi embere, Gerald Knaus vezényli.

Ahogy arról az Origo csütörtökön a Magyar Nemzet alapján beszámolt, Knaus ismét aktivizálódott. A Nyílt Társadalom Alapítvány egykori ösztöndíjasa, a Soros Györgyhöz köthető European Stability Initiative (ESI) elnöke, a spekuláns lobbistája kedden nyilvános Twitter-bejegyzésben kelt ki az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ellen, mivel az megtiltotta, hogy a müncheni aréna politikai okokból szivárványszínű kivilágítást kapjon a német–magyar focimeccs idején.

Knaus egyik bejegyzésében az UEFA-val szembeni civil bojkottra szólított fel, majd a szövetség igazgatósági tagjairól is kirakott egy képet, amit az alábbi sokatmondó hozzászólással látott el: „Ki fél tőlük?”

Érdemes felidézni, hogy tavaly a Magyar Nemzet éppen Gerald Knaus személyében azonosította azt a személyt, aki migrációs kérdésekben a hazánk elleni lejárató akciók irányítójaként, illetve végrehajtójaként bukkant fel. A Magyar Nemzet ezt követően 2020 szeptemberében cikksorozatban számolt be a European Stability Initiative elnökének ténykedéséről. Knaus a cikksorozatot követően interjút adott a Magyar Narancsnak, ám a Magyar Nemzetben megjelent információkkal nem szembesítették. A balliberális hetilap azzal magyarázkodott, hogy az interjút még a Magyar Nemzetben megjelent tényfeltáró összeállítás előtt vették fel.

Egyvalami egészen biztosan megállapítható:

a Soros álciviljei által Magyarország ellen indított kampány kísértetiesen hasonlít arra, amikor hazánkat az illegális migráció elutasítása miatt támadták, „egész véletlenül” pontosan ugyanezek a szervezetek, „szintén véletlenü” Gerald Knaus vezénylete alatt.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy melyek ezek a Soros-szervezetek.

Amnesty International

Az Amnesty International Magyarország június 18-án a magyar–szlovák határon helyezett ki olyan táblákat, amelyen áthúzták az „LMBTQI Szabadság Zónája” háromnyelvű (magyar, angol, orosz) feliratot.

LGBTQI Rights MUST NOT END at #Hungary’s border. @EU_Commission @vonderleyen must act now! We installed a road sign at the border to warn that 🇭🇺 banned #LGBTQI content in media & education, making Hungary a zone of restricted LGBTQI rights. Protect the 🇪🇺 of equality 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/rUONwVIvPj — Amnesty Hungary (@AmnestyHungary) June 18, 2021

Az Amnesty International azért is lőtt ezzel öngólt, mert Szlovákiában, Magyarországgal ellentétben, nem ismerik el az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát sem, de erre a Soros-szervezet jelen lévő képviselői egy szót sem pazaroltak, ami arra enged következtetni, hogy a céljuk csak és kizárólag Magyarország támadása a spekuláns megbízásából.

Az Amnesty International Magyarország közösségi oldalai tele vannak genderpropagandával. Természetesen készültek a müncheni magyar–német meccsre is két migránsbarát propagandaanyag publikálása között.

Civil Liberties Union for Europe

A Civil Liberties Union for Europe honlapján, a „képzés” rovatban Israel Butler és Valentin Toth tollából jelent meg egy írás, Aktivisták: hogy ne beszéljetek a mérgező törvényekről címmel. Valentin Toth a budapesti ELTE hallgatójaként diplomázott, és korábban – egyebek közt – digitális újságírással foglalkozott. A június 18-i írás fő mondanivalója az, hogy a pedofilellenes törvény elnevezés használatával hibáztak az ezt támadó erők.

Éppen ezért a szerzők azt tanácsolták az újságíróknak, hogy „meg kell állniuk egy pillanatra, és végiggondolniuk azokat a szavakat, amelyeket a beszámolóikban és a kampányaikban használnak”. Ezek után – láss csodát – Hvg.hu múlt hétfőn „homofóbtörvényként” kezdte emlegetni a jogszabályt, 26 óra leforgása alatt kilenc cikkben említve ezt a kifejezést, majd más baloldali propagandalapok is elkezdték követni.

A Civil Liberties Union for Europe közösségi oldalai egyébként tele vannak a magyar pedofilellenes törvény ellen uszító tartalmakkal.

TASZ

Magától értetődően a Civil Liberties Union for Europe magyarországi tagszervezete, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ ) is tiltakozott a pedofiltörvény ellen.

Human Rights Watch

A Human Rights Watch is kivette részét a Magyarország ellen a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvény kapcsán indított nemzetközi fake news-kampányból.

Support LGBT+ People in Hungary! The Daily Brief:https://t.co/zEXxJuf3xj pic.twitter.com/oL93pALK0U — Human Rights Watch (@hrw) June 21, 2021

Magyar Helsinki Bizottság

Nem maradhatott ki a sorból a Magyar Helsinki Bizottság sem, amely már a kezdetektől álhíreket terjesztett a pedofiltörvényről.

Háttér Társaság

A Háttér Társaság hosszú évek óta Soros György pénzéből működik. Vezetőjük, Dombos Tamás LMBTQ-aktivista – a Hvg.hu beszámolója szerint – a pedofilellenes törvényt homofób törvénynek hazudta.

Természetesen tüntetésre is biztatták az LMBTQ-aktivista híveiket.

A fentiek jól mutatják, hogy megint ugyanaz zajlik, mint amikor Magyarország megállította az illegális migránsáradatot: a Soros-birodalom azonnal egyszerre mozdult meg és próbálta támadni hazánkat. Akkor is jelentős lobbierőt vetettek be Brüsszelben, és most is – írja az Origo.

