Spanyolország korlátozza lakosai szabad mozgását a következő tizenöt napban

Merkantil Bank Liga NB II. / 39 perce

Nem jött össze az újabb siker, így a Dorogi FC elleni egymás után már az ötödik nyeretlen bajnokija volt a BFC Siófoknak! Az utóbbiaknak két sorozatuk is megszakadt: ez volt az első tavaszi bajnokijuk, melyen végre nem kaptak gólt, igaz most első alkalommal nem is rúgtak...