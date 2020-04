Sportot űznek a kritizálásból a balliberálisok, a szocialisták és a zöldek

A prágai Polgári Intézet igazgatója a Magyar Nemzetnek a koronavírus-járvány kezeléséről, a nacio­nalizmusról és a kelet–nyugati törésvonalakról beszélt.

Roman Joch a cseh kormány koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozások lazításával kapcsolatban úgy nyilatkozott, egyelőre megnyugtatók a statisztikák, az emberek pedig vágynak arra, hogy véget érjen a rendkívüli állapot.

Elmondta,

„A rendkívüli felhatalmazást az egyes országok alkotmányai teszik lehetővé, vagyis törvényesek. Egy ilyen válságban magától értetődő a kormány jogköreinek kiszélesítése. Ahogyan az is magától értetődő, hogy a válság után visszatérünk a megszokott életünkhöz. Mert ha nem térünk vissza, csakis akkor beszélhetünk tekintélyelvűségről, de nem hiszem, hogy ez fog bekövetkezni. A nacionalizmus újjáéledését sem észlelem. Csupán annyit látok, hogy Európa-szerte az emberek jobban megbíznak kormányaikban, mint a központi EU-intézményekben” – fogalmazott.

Roman Joch szerint a járvány kapcsán az egyik legfontosabb kérdés, hogy elhagyja-e Olaszország az EU-t. „Én magam nem hiszem, hogy Olaszország ki fog lépni, de nagyon sok olasz embert elkeserített az, hogy az EU és más tagállamok nem nyújtottak elegendő segítséget a járvány idején, ami miatt megerősödött az euroszkepticizmus” – mondta.

A Magyarországot és Lengyelországot egyes európai politikusok és nemzetközi szervezetek által illető éles bírálatokkal kapcsolatban úgy reagált:

„Egy cseh európai parlamenti képviselő nemrég a Twitteren jegyezte meg, hogy a franciaországi rendkívüli intézkedések tízszer szigorúbbak a csehországiaknál, ami azt jelenti, hogy ötvenszer szigorúbbak a magyar lépéseknél.

Szerintem a Nyugat- és Közép-Európa közötti törésvonal már évek óta létezik, gondoljunk csak a bevándorlás vagy a klímaváltozás kérdésének a különböző megítélésére”

− hívta fel a figyelmet Roman Joch, aki szerint az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen nagyon gyenge elnök.

− hangsúlyozta.

Az új szlovák koalícióval és Igor Matovič kormányával kapcsolatban megjegyezte: nem gondolja, hogy másképpen viszonyulnak majd a V4-ekhez.

− fogalmazott.

Eljárás Lengyelország ellen

A vírus nem ölheti meg a demokráciát – ezzel a felütéssel jelentette be tegnap Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, az európai értékek védelméért felelős uniós biztos, hogy a testület kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelország ellen. Varsó tegnap felszólítólevelet is kapott Brüsszelből, amire két hónapja van válaszolni. A bizottság szerint a lengyelek – még jóval az európai járvány előtt, tavaly decemberben elfogadott – igazságszolgáltatási reformja nem fér össze az uniós értékekkel, mert az nemcsak aláássa a bírák függetlenségét, de megakadályozza őket abban, hogy közvetlenül alkalmazzák az igazságszolgáltatás függetlenségét védő közösségi jogszabályokat. „Meg lehet reformálni a bíróságok működését, de ez nem mehet az uniós joggal szembe” – hangoztatta online beszámolóján Jourová. Lengyelország már egy ideje dolgozik az igazságszolgáltatás reformján, mondván: a lengyel jogrendben szükség van az új előírásokra, a jogrendet stabilizálni kell. Az Európai Bizottság még 2017-ben, az akkori jogállamisági biztos, Frans Timmermans nyomására indított eljárást a lengyelek ellen, épp a bíróságok függetlenségének és a hatalmi ágak szétválasztásának sérülésére hivatkozva. A most kritizált jogszabálycsomag fegyelmi büntetéseket és akár elbocsátást helyez kilátásba azoknak a bíráknak, akik kétségbe vonják kollégáik legitimitását, illetve akik a bírói függetlenséggel összeegyeztethetetlen politikai tevékenységet folytatnak. Věra Jourová tegnap a varsói konzervatív kormány azon tervét is bírálta, hogy az országban május 10-én, szerinte az egészségügyi helyzetre fittyet hányva, rendezzenek elnökválasztást.