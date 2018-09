Svédországban sértő, ha egy férfi egy nő után fordul

A svéd reklámokért felelős országgyűlési biztos betiltotta az egyik internetszolgáltató reklámját, mert szerinte az túl szexista.

Ha egy férfi megnéz egy nőt az utcán, az sértő a nőkre és a férfiakra nézve. Ezt állítják legalábbis a haladásban is mindenki előtt járó svédek, akik most egy stockholmi internetszolgáltató cég reklámján akadtak ki, ebben ugyanis azt a híres és egyben bűnös internetes mémet használták, amikor egy fiatalember, aki a barátnőjével sétál, egy nő után fordul az utcán – írja cikkében a pestisracok.hu.

A svéd reklámokért felelős országgyűlési biztos szerint a „Banhof” nevű internetszolgáltató álláshirdetése, amelyben egy férfi elfordul a barátnőjétől, hogy megcsodáljon egy másik nőt, nem kevesebbet jelent, mint hogy “a nők épp annyira lecserélhetőek, mint a munkahelyek”.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Facebookra és Instagramra közzétett reklámok egyébként valóban ezzel próbálnak munkaerőt toborozni, hogy elfordulsz a “jelenlegi munkádtól”, hogy jól megnézd magadnak a “Banhofot”, de a mindenre nyitott Svédországba talán a viccre is nyitottnak lehetne lenni, nem csak az illegális bevándorlók által elkövetett nemi erőszakra, az ugyanis senkit nem zavar, ha ilyen szándékkal egy migráns egy nő után fordul. Vagy szól. Vagy fut.

A reklámokért felelős országgyűlési biztos azonnali hatállyal be is tiltotta a káros reklámot, amely szerinte “diszkriminálja a dzsendert”. Nem tiszta, ez pontosan mit jelent, de a két szó egymás mellett akármilyen helyzetben valóban ütős bizonyos körökben. Az is világossá vált az országgyűlési biztos irodájából, hogy a reklám sérti a “Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szexizmus-ellenes szabályzatát, amely az ellen szól, hogy sztereotip nemi szerepeket, vagy személyeket ábrázoljanak szexuális tárgyként”. Érdekes, hogy ilyen szabályozás is létezik a haladó Nyugaton, nyilván minden más teljesen rendben van – írja a lap.

A mindenkori svéd kormánynak egyébként prioritása, hogy megszüntesse a nemek közötti különbségeket, annak ellenére, hogy az anyatermészet direkt teremtette különbözővé a férfit és a nőt.

De mit is várunk egy olyan országtól, ahol 2012-ben bevezették a személyekre használt semleges névmásokat, és törvénybe foglalták, hogy a játékgyártó cégeknek kötelező azt kommunikálniuk a katalógusaikban, hogy a fiú gyerekek is játszanak babákkal és a lány gyerekek is játszanak katonákkal és játékpisztolyokkal. Ezt egyébként annak ellenére tették meg, hogy egy akkor készült kutatás bebizonyította, az ilyesminek nincs nagy hatása a gyerekekre, hiszen ugyanolyan arányban választanak a kicsik a saját nemüknek megfelelő játékokat, mint az olyan országokban, ahol még normálisan gondolkodnak az emberek.

Szórakoztató visszaemlékezni, hogy Thomas Pascoe, a The Telegraph újságírója akkor azt írta ezzel kapcsolatban, hogy Svédországban hamarosan a fiúk lesznek a lányok, mire válaszul az Expressen munkatársa Jenny Strömstedt azt írta: “az újságíró valószínűleg azt gondolja, hogy még mindig barlangban lakunk” – olvasható a pestisracok.hu cikkében.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock/Cherries