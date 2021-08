Szegénységről beszélnek, miközben milliókat keres Dobrev és Jakab

Sokmilliós fizetést, szolgálati autót, sofőrt, valamint több millió forint költségtérítést kapnak a baloldal vezető politikusai Jakab Pétertől Gyurcsány Ferencen át Szabó Tímeáig, természetesen közpénzből. A parlament baloldali frakcióvezetői mellett Dobrev Klára is több millió forintnyi eurót tesz zsebre az Európai Parlamentben az uniós polgárok adóiból.

Gyurcsány Ferenc DK-elnök felesége, Dobrev Klára az európai parlamenti képviselők többségéhez hasonlóan havi nettó hétezer eurós bérezésben részesülhet az Európai Parlament (EP) büdzséjéből, amit természetesen az európai polgárok által befizetett adókból fedeznek. Mivel Dobrev az EP egyik alelnöke, ezen tisztséggel összefüggésben havi kilencszáz eurós költségtérítés is jár neki. Minden, Brüsszelben és Strasbourgban töltött munkanapért körülbelül háromszáz eurós napidíjat is fizet az unió, s a képviselőnő utazási költségeit is megtéríti. Összességében tehát havonta minimum tízezer eurót, azaz legalább három és fél millió forintot keres az EU-ban – írja a Magyar Nemzet.

De nem panaszkodhatnak a baloldal itthon ténykedő vezetői sem, hiszen a magyar parlamentben is milliókat keresnek. A parlamenti képviselők, frakcióvezetők illetménye 2018 óta a KSH által megállapított, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez kötött. Az alapilletmény az átlagbér háromszorosa. A frakcióvezetők az átlagbér hatszorosát kapják, így jelenleg a fizetésük 2 421 000 forint havonta. Ezentúl több millió forintot kapnak költségtérítésre, például lakhatásra, irodabérlésre, munkatársak alkalmazására.

Érdemes külön megemlíteni Jakab Pétert, mert a Jobbik elnök-frakcióvezetője előszeretettel hivatkozik az egyszerű dolgozó emberekre, ahogy ő mondja, a „melósokra” – amikor éppen nem fenyegeti meg őket. De a szerény, sőt puritán imázzsal szemben a valóság egészen más.

Amellett, hogy minden hónapban közel két és fél millió forintot visz haza, a juttatások egész sorát kapja Jakab Péter.

A frakcióvezetőt sofőr szállítja mindenhova, amit a Porsche Hungária Kft.-től lízingel neki a Jobbik-frakció. A következő nagyobb tétel az irodabérlésre igénybe vehető költségtérítés, ami 847 560 forint, tehát akár luxusirodák közül is válogathat Jakab. Szintén kiváltságos helyzetben van a fővárosi lakások tekintetében, budapesti lakhatására ugyanis havi 423 780 forintot költhet el. Mindezen túl saját hátországát is építheti a baloldali pártelnök, természetesen közpénzből. Nem is kevésből, havonta 2 421 600 forintért vehet fel alkalmazottakat, titkárnőket, azaz munkát adhat barátainak, ismerőseinek. Ezek mellett aprópénz a mobiltelefon-szolgáltatásra költhető 60 540 forint. Összesen tehát több mint hatmillió forintba kerül Jakab Péter frakcióvezetői ténykedése az adófizetőknek, nem véletlenül gúnyolják sokan hatmilliós Jakabnak.

Hasonlóan sokat kap Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és frakcióvezetője. Szintén figyelemre méltó Szabó Tímea esete, hiszen ő a Párbeszéd nevű, hosszú évek óta egy százalék körüli támogatottsággal rendelkező törpepárt parlamenti frakcióját vezeti.

Tehát úgy keres milliókat havonta, hogy pártja saját erőből valószínűleg nem jutott volna be az Országgyűlésbe, és a frakcióalakításhoz is trükközniük kellett, a szövetséges MSZP-ből, illetve a Liberálisoktól is „lízingeltek” képviselőket, Burány Sándort és Bősz Anettet, majd amikor utóbbi kilépett az összetákolt ötfős képviselőcsoportból, akkor a „független” Mellár Tamás mentette meg a frakciót a belépésével.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője felszólal a 2022-es költségvetési törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 20-án