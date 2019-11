Szijjártó: Magyarország és Észtország közösen lép fel a migráció ellen

Egyetértenek abban, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja veszélyes dokumentum, azt nem tekintik kötelezőnek országukra.

Magyarország és Észtország közösen lép fel azért, hogy a migrációs folyamatokat a nemzetközi közösség ne ösztönözni, hanem megállítani akarja – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető észt kollégájával, Urmas Reinsaluval egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon hangsúlyozta:

Magyarország szoros szövetségese Észtország,

és nemcsak azért, mert mindkét ország tagja a NATO-nak és az EU-nak, valamint a közös finnugor örökség is összeköti őket, hanem mert a világ és az EU jövője szempontjából fontos dilemmákban azonos álláspontot képviselnek.

Kifejtette:

egyetértenek, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja veszélyes dokumentum, azt nem tekintik kötelezőnek országukra, mert a migráció kérdése a nemzeti szuverenitás kategóriájába esik. Ugyancsak egyetértenek a határok megvédésének jelentőségét illetően

– tette hozzá.

Szijjártó Péter közölte: a két ország között folyamatos a szakmai és politikai együttműködés abban az ügyben, hogy az ENSZ „lopakodó módon”, részleteiben próbálja átnyomni a globális migrációs csomagot, ha már nem sikerült egyben. Magyarország és Észtország más országokkal együtt közösen lép fel, korai figyelmeztető mechanizmust működtetnek, figyelik a benyújtott dokumentumokat, és ha hivatkoznak a migrációs csomagra vagy nemzetközi jogi hivatkozássá akarják tenni, megakadályozzák, hogy a csomagot kötelezővé tegyék – magyarázta.

Arról is beszélt, hogy a migrációs csomag alapvetése szerint minden ország kiinduló-, cél- vagy tranzitországa a migrációnak. De ez nem igaz, van ugyanis egy negyedik kategória is: azok az országok, amelyek egyik sem akarnak lenni. Ilyen Magyarország is,

mi akarjuk eldönteni, kit engedünk be és kikkel akarunk együtt élni

– hangoztatta.

Úgy látja, ebből a szempontból fontos időszak a mostani, mert a migrációs nyomás nő a Nyugat-Balkánon, az EU és Törökország megállapodása kihívásokkal néz szembe, és télen a migrációs útvonalak áttevődnek a szárazföldre.

A külügyminiszter kitért rá:

Magyarország és Észtország egyetért a családok fontossága tekintetében is, szerintük a demográfiai kihívásokat nem migrációval, hanem a családok támogatásával kell kezelni. Egyetértenek továbbá a keresztény közösségek védelmének fontosságával is

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter elmondta: fontos az EU bővítése, ezért csalódottak a folyamat lassúsága miatt és együttműködnek annak felgyorsításáért.

Közölte: a két ország között szoros a biztonságpolitikai együttműködés is, ami azért is fontos, mert 2020-tól Észtország tagja lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsának.

Megjegyezte: Magyarország az idén négy hónapon át részt vett a balti térség légtérvédelmében.

Urmas Reinsalu kiemelte: nincs nyitott kérdés a kétoldalú kapcsolatokban, és a két ország megközelítése hasonló a nemzetközi kérdésekben.

Egyetértenek a nemzetállami szuverenitás jelentőségében a migráció kezelését illetően

– mondta.

Hozzátette: ebben a kérdésben a hatékony határvédelemnek nincs alternatívája.

Az észt külügyminiszter megköszönte Magyarország hozzájárulását országa biztonságának fenntartásához.

Borítókép: Urmas Reinsalu észt külügyminiszter (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Budapesten, a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2019. november 18-án.