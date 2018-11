Szó nélkül elvették egy felvidéki magyar pedagógus állampolgárságát

Pallér Péter komáromi történelemtanár az önkormányzati választáson tudta meg, hogy megfosztották szlovák állampolgárságától, sőt, a lakcímnyilvántartásból is törölték még április 8-án, a magyarországi országgyűlési választások napján.

Pallér Péter felvidéki magyar, Észak-Komáromban él, történelemtanár. A férfi a hétvégén élni kívánt állampolgári jogával és részt kívánt venni az önkormányzati választáson. Szavazatát azonban nem adhatta le: amikor átadta okmányait, közölték vele, hogy nem találják a jegyzékben. Hosszas telefonálgatás után kiderült, hogy Pétert visszamenőleges hatállyal megfosztották szlovák állampolgárságától, április 8-a óta nem szlovák állampolgár. Ráadásul a lakcím-nyilvántartásból is törölték, ami azt jelenti, hogy bár saját ingatlana van, hivatalosan lakcím nélkülinek, azaz hajléktalannak számít Komáromban. Minderről egy kézzel írt jegyzőkönyvet is kiállítottak – számol be a példa nélküli esetről a PestiSrácok.

Mint írják, volt előzménye a történteknek: már a nyár folyamán érdeklődni kezdtek a hivatalok arról, hogy felvette-e a magyar állampolgárságot és rá akarták venni, hogy mutassa be annak dokumentumait. Péter ügyvédjével közösen válaszolt, miszerint rossz a megközelítés, és semmilyen iratot nem fognak bemutatni. Ezután nem érkezett több megkeresés, de tájékoztatás sem.

Pallér Péter rámutatott, hogy a szlovák alkotmány szerint az állampolgárságot nem lehet elveszíteni, ugyanakkor elbírálásra vár egy, a kettős állampolgárságot ellehetetlenítő rendelkezés. „2010 óta alkotmánybírósági elbírálásra vár az a törvény, amely szerint aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszít a szlovákot. Azt gondolom, hogy az időhúzás is csak azt a cél szolgálja, hogy addig is önkényesen járhassanak el” – fogalmazott a történelemtanár.

A férfi szerint

annak is üzenetértéke van, hogy éppen április 8-án, a magyarországi országgyűlési választás napján fosztották meg állampolgárságától.

Pallér Péter kijelentette, hogy nem fogja annyiban hagyni a történteket. „Nemcsak saját magam, hanem a felvidéki magyarság érdekében is, ha kell, az Emberi Jogi Bíróságig elmegyek az ügyben” – jelentette ki.

A PestiSrácok cikke felidézi: 2010. július 17-én lépett hatályba az úgynevezett állampolgársági törvény Szlovákiában. Az első Fico-kormány idején így válaszoltak a magyar kormánynak, amely megkönnyítette a határon túli magyaroknak a kettős állampolgárságot, azaz a magyar állampolgárság felvételét. A portál kiemeli: a kimutatások szerint 2017 márciusáig 1707 kettős állampolgárt fosztottak meg a szlovák állampolgárságtól. Közülük 88-an felvidéki magyarok. A számok pedig csak tovább emelkedtek: 2546-ra nőtt a szlovák belügyminisztérium legfrissebb, októberi statisztikai adatai alapján. A szlovák állampolgárságtól megfosztott felvidéki magyarok száma is jelentősen nőtt, egy év alatt 88-ról 111-re.

A portál cikke ismerteti, hogy a mostani eset attól egyedi, hogy ezidáig csak saját magát „jelenthette fel” valaki. Ha önként beismerte, hogy felvette a magyar állampolgárságot, akkor veszítette el a szlovákot. Arra még nem volt precedens, hogy egyéb úton-módon szerezzen hivatalos információt a szlovák kormány arról, hogy egy szlovák állampolgár kettős állampolgár lett.

A történtek joggal vetik fel, vajon törvényes eszközöket alkalmaztak-e a szlovák hatóságok Pallér Péter esetében, és vajon ő-e az egyetlen, akiről információkat gyűjtöttek.

A kettős állampolgárságot elutasító törvény ellen több ország, köztük Magyarország is felszólalt. 2015-ben, a második Fico-kormány idején a tiltakozások hatására új passzussal egészült ki az állampolgársági törvény, mely lehetővé tette, hogy amennyiben a belügyminisztérium indokoltnak ítéli meg, úgy vissza is szerezhető a már elvett szlovák állampolgárság, de a kérvényt komolyabb indoklás nélkül el is utasíthatják. Érdekesség, hogy

míg más országok állampolgárságát felvettek százával, addig a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok közül csak néhányan kaphatták vissza szlovák útlevelüket.

Gubík László, a Via Nova ifjúsági szervezet elnöke a PestiSrácok kérésére kifejtette: a Pallér-ügy új fejezetet nyit az állampolgársági harcban. Eddig csak önfeljelentőket fosztottak meg szlovák állampolgárságuktól, függetlenül attól, hogy az elvesztésébe beletörődtek-e vagy küzdöttek ellene.

„Most a hatóságok mentek a dolgok elébe, így a központi kérdés az, hogy törvényes vagy törvénytelen módon szerzett-e tudomást a belügyminisztérium Péter magyar állampolgársága felvételének körülményeiről. A részletekre valószínű csak egy per deríthet fényt, ami egy megfelelő jogi képviselet feladata lesz. A mi feladatunk pedig egy közösségi ellenállás a hatalom túlkapásaival szemben” – fogalmazott Gubík László.

