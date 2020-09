Szúrópróba-szerűen ellenőrzik a járási hivatalok az iskolákat

A köznevelési intézmények nem vehetik félvállról a járványügyi szabályok betartását, ugyanis bármikor betoppanhatnak a népegészségügyi szakemberek, hogy felülvizsgálják, rendesen kitakarítottak-e és rendelkezésre áll-e a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer. A diákok és pedagógusok védelmében elrendelt, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket Müller Cecília országos tiszti főorvos kérésére végezték, illetve végzik a járási hivatalok illetékesei.

Néhány iskola ideiglenesen már digitális munkarendre tért át, de országos iskolazárra továbbra sem kell számítani. Ha baj van, csak a járvány által érintett osztályt, évfolyamot vagy iskolát izolálják, miközben rendszerszinten normál üzemmódban folyik az oktatás – tette egyértelművé ismét Orbán Viktor kormányfő a köztévének adott hétvégi interjújában.

Az iskolák szigorú járványügyi előírások szerint igyekeznek minimalizálni a vírusfertőzés előfordulását, a központi ajánlás alapján mindenhol saját intézkedési tervet kellett kidolgozni. A kormány biztosította a tanévkezdéshez szükséges fertőtlenítőszer-mennyiséget, és odafigyelnek arra is, hogy a készletek valóban mindenhol rendelkezésre állnak-e – értesült a Magyar Nemzet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) kapott tájékoztatás szerint a országos tiszti főorvos már augusztus 13-án körlevélben kérte fel a népegészségügyi feladatkörben illetékes járási, illetve kerületi hivatalokat, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a nagytakarítás meglétét a hozzájuk tartozó közoktatási intézményekben.

Müller Cecília szintén körlevelében kérte, hogy az ellenőrzések során vizsgálják meg a járvány terjedésének megelőzésére szolgáló tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, kézfertőtlenítő szerek, folyékony szappanok, papír kéztörlők meglétét is.

Mint írták, az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai szeptember végéig küldik meg összefoglaló jelentésüket, így a felmért helyzetről a jelentések összesítését követően várható bővebb tájékoztatás. Hozzátették: az Emmi nem végez hatósági ellenőrzési feladatot, az oktatási intézmények járványügyi intézkedéseinek betartását minden esetben a kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró járási, valamint fővárosi kerületi hivatalai végzik.

A legfontosabb szabályokat rögzítő, folyamatosan aktualizált intézkedési terv elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Eszerint

a tanítási órákon és foglalkozásokon lehetséges, de nem kötelező a szájmaszk viselése, a közösségi terekben viszont mindenkinek el kell takarnia az arcát.

Jó idő esetén lehetőség van a tanórák udvari megtartására; kerülni kell az osztályok keveredését, fel kell függeszteni az úszásoktatást, délutáni sportköröket, énekkari és egyéb szabadidős foglalkozásokat, illetve el kell halasztani a rendezvényeket (ünnepség, bál, kulturális programok). A nevelőtestületek főként az online térben szervezik meg az értekezleteiket és szakmai megbeszéléseiket.

Szülő vagy más kísérő nem léphet be az iskolába, csak kivételes esetekben, ilyenkor külön engedély szükséges.

A kormány döntése szerint októbertől minden iskolában biztosított lesz a lázmérés is, igaz, sok iskola saját forrásból beszerzett érintésmentes hőmérővel már jelenleg is ellenőrzi a belépők testhőjét. Részletes előírás készült az iskolai, óvodai helyiségek, eszközök, felületek fertőtlenítő takarításának menetéről is.

Ha valahol a gondos óvintézkedések ellenére mégis megfertőződnek, akkor csakis az operatív törzs dönthet tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről, rendkívüli szünetet pedig kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el. Gyermekfelügyeletet az online tanítás, illetve szünet idején is biztosítanak.

