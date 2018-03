Távozik a Fehér Ház legfőbb gazdasági tanácsadója

Távozik a washingtoni Fehér Ház stábjából Gary Cohn, a befolyásos Országos Gazdasági Bizottság vezetője. Donald Trump elnök legfőbb gazdasági tanácsadója kedden, az importvámok tervezett bevezetése miatti viták közepette jelentette be lemondását.

A hírt elsőként a The New York Times című lap jelentette. A távozás pontos dátuma azonban egyelőre nem ismert, várhatóan a következő hetekben esedékes. A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő tisztségviselők szerint azonban nem egyetlen ok húzódik meg a lemondás hátterében, bár a döntő motívum az lehetett, hogy Cohn csatát vesztett a gazdasági protekcionizmust hirdetőkkel, elsősorban is Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel szemben.

A CBS televízió információi szerint az 57 éves Cohn – aki Donald Trumppal már elnökké választása előtt együtt dolgozott – nagy valószínűséggel azért távozik, mert nem tudta meggyőzni az elnököt arról, hogy ne jelentse be a vámtarifák bevezetését.

Gary Cohn közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy örömmel dolgozott „a növekedést elősegítő gazdaságpolitikán”, különösen „a történelmi adóreformon”. A tanácsadó fontosnak tartotta kiemelni, hogy „hálás az elnöknek a lehetőségért”, és a kormányzatnak nagy jövőbeni sikereket kívánt.

Trump elnök kedden, Stefan Löfven svéd kormányfővel tartott közös sajtókonferenciáján a riporterek faggatózására azt hangoztatta, hogy a Fehér Házban nincsenek zűrzavaros állapotok, mindenki szívesen dolgozik ott, és kifejezetten dicsérte Gary Cohnt. „Ritka tehetségnek” nevezte a gazdasági szakembert, s mint fogalmazott: „Gary a legfőbb gazdasági tanácsadóm, nagyszerű munkát végez, segített a történelmi adócsökkentések és reformok megvalósításában”.

A lemondás hírének megjelenése után John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke szintén méltató szavakkal szólt Gary Cohn munkájáról, s ő is elsősorban a tanácsadónak az adóreformban játszott szerepét emelte ki.

Gary Cohn lemondásáról a múlt hét óta jelentek meg sajtóhírek, pontosabban találgatások, amelyek megsűrűsödtek, miután Donald Trump bejelentette, hogy az importált acélra 25 százalékos, az import alumíniumra pedig 10 százalékos vámot tervez kivetni. A Demokrata Párt bejegyzett szavazójaként ismert Cohnt, aki korábban igazgatóként a Goldman Sachs bankház második számú vezetője volt, az elemzők a szabadkereskedelem híveként tartják számon.