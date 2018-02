Teheránban a szmog miatt zárva tartanak az iskolák

Teheránban olyannyira magas a légszennyezés, hogy kedden zárva tartják az iráni főváros összes iskoláját – jelentette hétfőn az állami televízió.

Hétfőn az állami általános iskolák tartottak zárva a szmog miatt, s a hatóságok ezt a szabályozást terjesztették ki keddre a felsőbb oktatási intézményekre, ráadásul a tartomány egész területére vonatkozóan.

A forgalmi korlátozások ellenére a 8,5 millió lakosú Teherán finompor-koncentrációja 173 mikrogramm volt légköbméterenként, ami majdnem hétszerese az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott egészségügyi határértéknek. Egy keleti fekvésű városnegyedben a légszennyezettség elérte a 231 mikrogramm köbméterenkénti értéket is.

Helyi beszámolók szerint hétfőn szürke fellegek lepték el az iráni főváros egét. A Teherántól északra elterülő hegyeket nem lehetett látni. A hatósági intézkedések keretében elrendelték a környezetszennyező üzemek zárva tartását, de az építkezéseken is szünetelt a munka.

Teherán már több mint két évtizede küzd a légszennyezéssel. Télen a szmog rendszeresen veszélyes értékeket ér el a városban, amely az Elburz lábánál, egy három oldalról hegyekkel körülvett völgyben terül el.

Iráni sajtójelentések szerint a légszennyezés négyötödrésze a kipufogógázokra vezethető vissza. A város ötmillió járművének 90 százaléka hazai gyártmány, s bár az iráni olajfinomítók az utóbbi időben jobbak lettek, az országban előállított benzin gyakran rossz minőségű.

A sajtóban idézett adatok szerint évente 20 ezren vesztik életüket a környezetszennyezés következményeként Iránban.