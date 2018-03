A tengerbe zuhant egy helikopter New York-ban (videó)

Eric Phillips szerint a helikopter olyan típus volt, amelyet turisztikai cégek használnak előszeretettel. A baleset a New York-i polgármesteri rezidencia, a Gracie Mansion közelében történt. Mint írta, egy kisebb armada mentőhajó kutat a túlélők után. Az amerikai parti őrség szerint hatan voltak a helikopteren.

A Twitteren közzé tett egyik videón egy piros színű helikopter látható, ahogy a víznek csapódik, majd oldalára borul, miközben rotorjai a vizet verdesik. Az amerikai szövetségi légiközlekedési hivatal szóvivője szerint egy Eurocopter AS350 típus szenvedett szerencsétlenséget.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt

— Josh Caplan (@joshdcaplan) March 12, 2018