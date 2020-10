Terrorszervezet üzent a V4NA hírügynökségnek

A svédországi Korán-égetésekkel kapcsolatban szólalt meg egy több országban is betiltott és terrorszervezetté nyilvánított szervezet tagja. A férfi szerint a kalifátus megalapítása az egyetlen megoldás arra, hogy megőrizzék az iszlám vallást.

Svédországban az utóbbi időben egyre többször égetnek el Koránt az iszlámellenes Stram Kurs dán párttal szimpatizáló aktivisták. Így akarják kimutatni, hogy elegük van az ország iszlamizációjából. Az esetek azonban nemegyszer zavargásokba torkollanak. A muszlimok szerint az alkotmány módosításával kellene biztosítani, hogy illegális legyen a Korán-égetés – írja a V4NA hírügynökség.

A jelenséggel kapcsolatban megszólalt a Hizb ut-Tahrir nevű szervezet egyik tagja, aki annak Youtube-csatornáján egy videóban mondta el véleményét. Yosef szerint elfogadhatatlan, hogy a Korán és az iszlám vallás csúfolódás tárgya legyen, ezért nekik, muszlimoknak fel kell szólalniuk ez ellen. Yosef azt is mondta, hogy az iszlám az egyetlen alternatíva, Svédországban pedig egyébként is annyi muszlim van már, hogy nem számítanak kisebbségnek, számol be róla a Samhällsnytt svéd portál.

A férfi szerint a muszlimoknak őrizniük kell a vallásukat, és nem szabad hagyni, hogy bárki is megtámadja azt. Yosef a videóban végül azt is elmondta, hogy az iszlám megőrzésére az egyetlen mód a kalifátus megalapítása – ezzel lehet ugyanis megvédeni a muszlimokat, akik a Koránt védik. A férfi szerint az iszlám nem csak győzedelmeskedni fog, hanem elterjedni is, és meg fogják őrizni azt az emberek.

A Hizb ut-Tahrir egy politikai szervezet, amelynek az a célja, hogy újra létrehozza a kalifátust, amely a muszlim államok államformája, ahol Allah elvei alapján élnek az emberek, valamint a saría törvények alapján működik a társadalom az iszlám előírásainak megfelelően. Több országban, például Németországban, Kínában és egyes arab országokban is betiltották már a szervezetet, Oroszországban pedig terrorszervezetté nyilvánították.

A hír közlése után a szervezet a V4NA Twitter-oldalán üzent a nemzetközi hírügynökségnek, amelyből az derül ki, hogy nem örültek, amiért egy nemzetközi hírügynökség megjelentette a róluk szóló híreket.