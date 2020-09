Több embert megkéseltek Birminghamben

Több embert megkéseltek vasárnap a közép-angliai Birmingham belvárosában.

A helyi rendőrség reggeli beszámolója egyelőre nem tért ki a sérültek számára és állapotára.

A rendőrségi közlemény szerint a vizsgálat jelenlegi szakaszában „nem lenne helyénvaló találgatásokba bocsátkozni” a késelés indítékairól.

Az incidens helyszínét, ahol sok népszerű éjszakai szórakozóhely van, a hatóságok lezárták.

Az Origo arról ír, hogy szombat este verekedés tört ki egy éjszakai bár előtt, ennek során késeltek meg öt embert, egyikük állapota életveszélyes.

#Bexley

1/3: BREAKING – Five men have been stabbed during a fight in #Bexleyheath High Street — leaving one man with potentially life-threatening injuries.

The violence took place close to Kaspa’s Deserts at around 9:30pm on Saturday night.

More below. pic.twitter.com/72UuMsDMWz

— London 999 Feed (@999London) September 6, 2020