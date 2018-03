Több és korszerűbb helikopter jut a légi mentőknek

Magyar tulajdonú EC-135-ös helikopterekkel szünteti meg a kormány az osztrák függőségi helyzetet, így a kilenc, idáig Norvégiában szolgált géppel nagyobb lefedettségre, gyorsabb, éjjel-nappali betegelérésre nyílik lehetőség.

Ezt ne hagyja ki! Feldúlták Madridot a feldühödött afrikaiak (videó)

A jelenleg egy osztrák cégtől bérbe vett hét EC-135-ös díjában a helikopterek ára bőven ki lett fizetve úgy, hogy még csak elméleti lehetőség sem volt tulajdonjoguk megszerzésére – írja szombati számában a Magyar Idők.

A légi mentők pilótáinak jelenleg is az EC-135-ös gépekre van jogosításuk. Vannak a típuson nagy gyakorlatot szerzett magyar szerelők, akiknek már megkezdődött az átképzése a most beszerzendő típusváltozatra, és a bővülő flotta miatt újabb szakemberek oktatása is folyik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A beszerezni kívánt EC-135P2+ gépek az eddig bérelt változathoz képest nagyobb teljesítményűek, felszereltségük is korszerűbb, többek között van időjárás- és térképezőradaruk, valamint légi összeütközést elkerülő rendszerük. A mentési lehetőségek is szélesebbek: van éjjellátó készülékük és külső teherfüggesztéseik is fix kötéltechnikás mentéshez. Az éjjellátókkal a gépek bevethetősége a hét minden napján 24 órásra bővül a mostani, a téli rövid nappalok idején jelentősen korlátozotthoz képest – olvasható a Magyar Időkben.

Borítóképünkön légi mentők a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Csillagpont épületének tetején.

MTI Fotó: Vajda János