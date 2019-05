Több évtizedes hollywoodi gyilkosságra derült fény

A rendőrség DNS-vizsgálat és beismerő vallomás nyomán vette őrizetbe Edwin Hiattot.

A Mission: Impossible-, A hihetetlen Hulk-, a Hawaii Five-0-, a Trapper John M.D.-, a Dallas-, a Wonder Woman-sorozatot részben vagy egészben jegyző 57 éves Crane holttestét 1985. július 5-én találta meg házvezetője a producer-rendező Studio City-beli házának garázsában.

Crane nemcsak neves tévés rendező, hanem világszínvonalú bridgejátékos is volt. Meggyilkolásának indítékáról semmit sem hoztak nyilvánosságra.

Authorities make an arrest in the 1985 killing of Hollywood TV director Barry Crane; 52-year-old Edwin Hiatt was arrested in North Carolina Thursday after police said DNA and a confession linked him to the crime

Az FBI ezt követően cigarettacsikkekről és egy kávéspohárról vett DNS-mintát, amelyeket annál az autószerviznél gyűjtöttek, ahol Hiatt dolgozott. A DNS-minta egyezett azzal a mintával, amelyet a Crane ellopott autójában talált cigarettacsikkeken találtak.

A Los Angeles-i nyomozók március 8-án utaztak Észak-Karolinába Hiatthoz, aki

Breaking: A man with Caldwell County ties has been arrested in the 1985 death of Barry Crane, a television producer, director, and world-class bridge player. Crane was found wrapped in a sheet in his garage by his maid July 4, 1985. He had been strangled and had a head injury.

